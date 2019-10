(VIDEO) TSE aplaza para las 4 de la tarde conocimiento instancia Leonel Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez Liranzo, aplazó para las cuatro de la tarde de este jueves el conocimiento de instancia incoada por Leonel Fernández contra la Junta Central Electoral (JCE), Gonzalo Castillo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El TSE tomó la decisión luego de que la JCE solicitara el aplazamiento para un intercambio de documentos recíprocos, a lo que ninguna de las partes se opuso.

El objetivo del recurso es que la JCE se abstenga de dar cómputos definitivos de los resultados del PLD correspondientes al nivel presidencial y que suspenda la proclamación de Castillo como candidato hasta que se haga una auditoría internacional sobre el software y los equipos utilizados.

Fernández tendrá como abogados a Manuel Fermín Cabral, Manuel Ulises Bonelly, Namphi Rodríguez, Edward Veras Vargas, Ramón Emilio Núñez, José Gregorio Cabrera y Daniel Beltré López.

Mientras que la JCE está representada por los abogados José Caputo, Pedro Reyes Calderón. Carlos Salcedo y Cristóbal Rodríguez representan al PLD, mientras que Laura Acosta y Julio Cury representan a Gonzalo Castillo.

Manuel Fermín, abogado de Fernández dijo que “aquí no se trata de acta mata voto sino de prohibir irregularidades”.

“Las universidades no hicieron auditorías y aún no se conoce su informe, quien habló de auditoría fue la JCE. No fue una auditoría técnica”, agregó.

De su lado, Vinicio Castillo Semán afirmó que “los resultados de la Junta están amañados y quieren contar con engañifas”. “Este TSE debe prohibir esa proclamación. Quieren engañe al pueblo”, dijo.

