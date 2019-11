(VIDEO) TSA ordena a Cancillería pagar salarios dejados de percibir por vicecónsul tras ser suspendido

View this post on Instagram

TOGA TSA ordena a Cancillería pagar salarios dejados de percibir por vicecónsul tras ser suspendido EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a su titular, Miguel Vargas Maldonado, al pago de los salarios dejados de percibir por el vicecónsul de Colombia Bernardino Martínez Amaro, tras éste ser suspendido en 2018. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do