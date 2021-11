TSA declarara inadmisible recursos sobre tarjeta de vacunación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró inadmisible los recursos contencioso administrativo y de acción directa de inconstitucionalidad que fueron sometidos por el abogado Yiancarlo Martínez Segura, a los fines de que se anule la Resolución 000048 que obliga a presentar la tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados.

La información dada por el propio recurrente, quien reiteró que el fallo está listo y firmado, declarando inadmisible los recursos de Amparo, por “existir otra vía eficaz” la cual catalogó como una “aberración jurídica totalmente”.

Según el abogado Martínez Segura, “ninguna otra vía puede tutelar los derechos que alegamos se violan en cuestión de días, como si lo puede hacer el amparo, las demás vías que son: Recurso contencioso administrativo y Acción directa de inconstitucionalidad los cuales pueden durar años en tomarse decisiones”.

Además, sostiene de confirmarse la información suministrada por la fuente, sería una sentencia violatoria del precedente vinculante del Tribunal Constitucional TC- 0374-14 el cual en su página 31 establece cuando se puede establecer que existe otra vía efectiva, que en el caso de la sentencia del TSA claramente no cumple con ese criterio.

El jurista expresó que de ser cierta esta revelación lo que estaría ocurriendo es que en el fondo el tribunal no habría conocido el caso, es decir, no decidió que es posible la vacunación obligatoria ni tampoco que no es posible, sino que, mediante un tecnicismo, dice que ese asunto debe decidirse por otra vía legal. “Cosa que da lugar a que el gobierno tenga más tiempo para seguir imponiendo la vacunación obligatoria”.

