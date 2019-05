TSA aplaza para el 10 de junio audiencia sobre terminal de autobuses en Parque del Este

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un equipo de abogados representantes del Comité de Lucha por la preservación del Parque del Este y Los Tres Ojos, solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) el cumplimiento de la sentencia que este mismo juzgado ordenó, donde se paralizaron los trabajos de la instalación ilegal de una Terminal de Autobuses – Plaza Comercial en terrenos de los parques.

A través de sus abogados, el Comité solicitó, según lo dispuesto en la sentencia 030-04-2018-SSEN-00348, las siguientes conclusiones:

Primero: Conminar al Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones, cumplir con la sentencia citada y paralizar la instalación.

Segundo: Que conforme a lo dispuesto por el numeral 5 del Art. 89, de la ley No. 137-11, se disponga de una sanción en caso de incumplimiento, consistente en un astreinte de trescientos mil pesos (RD$ 300,000.00), a favor de una organización no gubernamental Se Mujer Inc.

Anuncian marcha para este 28 de junio

En la audiencia que se celebró este lunes en el TSA, fue reenviada para el 10 de junio, por lo que el Ministerio de Obras Públicas continuará con el desacato a la orden y seguirá la mutilación del Parque del Este para colocar la terminal de autobuses.

En el lugar, los representantes de la comunidad aprovecharon para anunciaron una marcha en contra de la terminal, que partirá desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este hasta las inmediaciones del Parque, saliendo a las 4:00 de la tarde.

El Comité de Lucha por la Preservación del Parque del Este y el Parque Nacional Los Tres Ojos solicitó, además, que por cada día de incumplimiento a partir del vencimiento del plazo otorgado.

“Demandaremos, que el Tribunal ordene al Ministerio Público el cumplimiento y ejecución de la sentencia a intervenir y en consecuencia ordene el auxilio de fuerza pública, con mandato al jefe de la policía para que proteja el área”.

La solicitud de cumplimiento ante el TSA por parte del Comité ocurre luego de que el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo desafiara la decisión de ese Tribunal y continúe los trabajos de destrucción del área de parqueos del Parque del Este, para convertirlo en una plaza comercial con 28 locales y donde operaría la Terminal de Autobuses del Este.

En un comunicado, enviado a los medios, los comunitarios explicaron que luego del fallo del TSA, el Ministerio ha irrumpido ilegalmente en los terrenos del parqueo del Mirador Este, avanzando las excavaciones del terreno y la colocación de vigas, en violación a la sentencia y a las leyes 176-07 y 64-00.

