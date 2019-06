TSA aplaza conocimiento recurso contra Ordenanza Educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el miércoles 26 de junio a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares sometida por Carlos Peña, aspirante presidencial por el Partido Generación de Servidores, contra la Orden Departamental número 33-2019 del Ministerio de Educación.

A la audiencia de este miércoles, asistieron el obispo Nacional de la Iglesia de Dios de la Profecía en República Dominicana, Reverendo Flavio Rosario, así como representantes de comisiones de abogados del Distrito Nacional, Santo Domingo, del Cibao, Sur y Este del país, quienes fueron registrados para actuar como intervinientes voluntarios para acompañar al doctor David Columna, abogado apoderado del caso.

El doctor Julio Cury, abogado del Estado, solicitó el aplazamiento a los fines de disponer de más tiempo para conocer el contenido del expediente.

Tras el aplazamiento, Carlos Peña, demandante, manifestó que “es bueno que el pueblo no se confunda, la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, no es una decisión del actual ministro, sino que es parte de la agenda de Danilo Medina, su gobierno y la dirección del PLD para terminar de destruir lo único que no han destruido en el país, la familia. Y eso no se lo vamos a permitir”.

