Trump vigila “de cerca” el aumento de contagios en Latinoamérica

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que está vigilando “de cerca” el aumento de casos de coronavirus en Latinoamérica y que está analizando la situación en la frontera con México para frenar la enfermedad.

“Mi Administración está monitoreando de cerca el creciente número de casos en Latinoamérica, que ahora es la región del mundo, con diferencia, donde se han reportado más infecciones activas”, manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en Carolina del Norte.

Trump no se refirió a ningún país en específico de Latinoamérica y se limitó a decir que su Administración está vigilando la evolución de la pandemia en la región.

“Dada esa realidad, de lo que acabo de decir, nos estamos enfocando agresivamente en la frontera de Texas (con México) y en aquellos países que creemos que tenemos que vigilar con mucho, mucho cuidado. Hay países muy, muy infectados fuera de nuestras fronteras”, valoró.

En mayo, el mandatario prohibió la entrada a EE.UU. de pasajeros procedentes de Brasil, el país más golpeado por la pandemia en Suramérica con más de 87.000 muertos y 2,4 millones de casos, según el último balance oficial del Gobierno del ultraderechista de Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

En total, el continente americano suma 8,6 millones de casos y 337.500 fallecidos por el virus, de acuerdo a los últimos datos de este lunes de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO), oficina regional en América de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según esa fuente, EE.UU. y Brasil son las naciones con más casos, aunque la situación también es preocupante en Perú, Chile y México, que han superado la barrera de 300.000 casos desde el inicio de la pandemia.

En su comparecencia, sin aportar pruebas, Trump consideró que la cifra de casos en Latinoamérica posiblemente sea mayor de lo reportado.

“Debido a la escasez de tests en Latinoamérica, es posible que el número de casos se haya contado por debajo dramáticamente. Y puede ser que eso sea probablemente posible en todo el mundo. Nosotros reportamos nuestros casos cuando la mayoría del mundo no lo hace, no hacen test y, por tanto, tienen menos casos, aunque la gente está muy enferma o simplemente no los reportan”, afirmó..

En varias ocasiones, Trump ha asegurado falsamente que EE.UU. es la nación que más test hace en todo el mundo y tiene la teoría de que su país tiene tantos casos de coronavirus porque se hacen muchas pruebas para detectarlos, en lo que supone un intento por eludir responsabilidad por la situación

El presidente hizo esas declaraciones durante una visita a un centro de investigación de Carolina del Norte, donde se están produciendo algunos componentes para la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Novavax.

EE.UU. es, de hecho, el país más golpeado del mundo por la pandemia en términos absolutos con 4,2 millones de casos y más de 147.000 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

