Trump: Si Pyongyang se desnucleariza Kim tendrá “protecciones muy fuertes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que si Corea del Norte se desnucleariza el líder norcoreano, Kim Jong-un, obtendrá “protecciones muy fuertes”, refiriéndose a su permanencia en el poder.

En este sentido, Trump aseguró también que Estados Unidos no se está basando “en absoluto” en el “modelo de Libia” en sus negociaciones para la desnuclearización de Corea del Norte, distanciándose de unas declaraciones de su asesor John Bolton que irritaron profundamente a Pyongyang.

“El modelo de Libia no es un modelo que tengamos en absoluto con Corea del Norte. Con Kim Jong-un, él estaría allí, dirigiendo su país”, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas al inicio de su reunión en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

“En Libia, diezmamos ese país. No había acuerdo para mantener a (el entonces presidente Muamar el) Gadafi. El modelo libio era un modelo muy diferente”, sin la seguridad de protegerlo ni de proporcionar ayuda militar, insistió el mandatario.

En Corea del Norte, advirtió el presidente estadounidense, “ese modelo” se llevaría a cabo si no se alcanza un acuerdo.

En 2003, Libia y EE.UU. firmaron un acuerdo por el cual el régimen libio -finalmente derrocado tras el alzamiento de los opositores y los bombardeos aliados de 2011- eliminó su programa de armas de destrucción masiva y entregó su arsenal a cambio de incentivos económicos.

“Si EE.UU. está tratando de arrinconarnos para forzar nuestro abandono nuclear de manera unilateral, ya no estaremos interesados en el diálogo y tan solo podemos reconsiderar nuestra predisposición de cara a la cumbre”, indicó el vicecanciller norcoreano, Kim Kye-gwan, en una nota publicada este miércoles por la agencia estatal KCNA.

Sobre la amenaza de Corea del Norte de cancelar la reunión fijada para el próximo día 12 de junio en Singapur entre Kim y Trump, el multimillonario aseguró que en caso de que finalmente eso no ocurra, Estados Unidos “dará el siguiente paso”.

Trump indicó que su equipo está “negociando ahora literalmente” los detalles del encuentro, y dijo que eso es “muy distinto” a lo que se puede leer en los medios de comunicación, reiterando que se trata de “noticias falsas”.

Relacionado