Trump prevé visitar El Paso (Texas) tras tiroteo que con 22 muertes

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevé visitar el próximo miércoles El Paso, la ciudad fronteriza con México sacudida por un tiroteo que ya ha causado 22 muertos, anunció hoy el alcalde local, Dee Margo.

El alcalde señaló en una conferencia de prensa que no se trata de una “visita política” y apuntó, después de desencuentros con el gobernante tras sus críticas contra esa ciudad del estado de Texas, que es su “deber formal” darle la bienvenida.

“Continuaré desafiando cualquier declaración dañina e inexacta sobre El Paso. No permitiremos que nadie retrate a El Paso de una manera que no sea consistente con nuestra historia y valores”, añadió el funcionario, quien anticipó que pedirá los recursos suficientes para una tarea que consideró no “es pequeña”.

La llegada del mandatario se producirá después de que líderes políticos locales demócratas como el aspirante a la candidatura presidencia Beto O’Rourke y la congresista Verónica Escobar criticaron se hayan opuesto a su visita.

“Este presidente que ayudó a crear el odio que hizo posible la tragedia del sábado, no debería venir a El Paso. No necesitamos más división. Necesitamos sanar. Él no tiene lugar aquí”, escribió hoy O’Rourke en su cuenta de Twitter.

La tensa relación entre Trump y los líderes locales de El Paso surgió a principios de año a raíz de la alusión a esta ciudad fronteriza con Ciudad Juárez que el mandatario hizo durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

El presidente afirmó entonces que, antes de la construcción del muro entre las dos ciudades entre 2008 y 2009, El Paso se consideraba “una de las más peligrosas del país” por sus tasas de violencia “extremadamente altas”, una afirmación que se demostró falsa.

Hoy, al condenar “el fanatismo y el supremacismo blanco”, el gobernante estadounidense subrayó que el tirador de El Paso “publicó un manifiesto en internet repleto de odio racista”.

“Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y el supremacismo blanco”, afirmó Trump en una declaración desde la Casa Blanca.

Medios locales indicaron igualmente que el mandatario prevé visitar el miércoles la ciudad de Dayton (Ohio), donde un hombre de 24 años mató a nueve personas, incluida a su hermana, en un hecho ocurrido horas después de la tragedia en El Paso.

Al respecto, la alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, dijo que el mandatario mencionó que podía visitarlos “en algún momento” de la semana.

Dos tiroteos ocurridos este fin de semana con apenas horas de diferencia han estremecido a Estados Unidos, al causar una escalofriante cifra de 31 víctimas mortales y decenas de heridos y han reabierto el recurrente debate en torno a las regulaciones para portar y adquirir armas en el país.

