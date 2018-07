Trump mantiene viva la confusión sobre su postura ante la injerencia rusa

EL NUEVO DIARIO, Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo este miércoles viva la confusión acerca de su postura ante la presunta injerencia electoral rusa, aunque aseguró que este lunes advirtió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de que no tolerará más interferencia de Moscú en el sistema político estadounidense.

Por segundo día consecutivo, el debate sobre la posición de Trump ante la supuesta injerencia rusa giró en torno a un “no”, un simple adverbio del que dependía algo tan importante como la posible contradicción del presidente a sus agencias de inteligencia.

Preguntado por una periodista sobre si creía que Rusia sigue intentando interferir en el sistema político estadounidense, Trump respondió: “Muchas gracias. No”.

Esa respuesta suponía, según señalaron rápidamente los periodistas, una contradicción de la postura expresada el lunes por el director de inteligencia nacional de EE.UU., Dan Coats, quien afirmó en un comunicado que Moscú mantiene “esfuerzos aún activos y generalizados para socavar la democracia” estadounidense.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, negó más tarde que eso fuera lo que quería decir Trump.

“He hablado con el presidente y no estaba respondiendo a esa pregunta, estaba diciendo que no iba a contestar más preguntas”, señaló Sanders.

Aunque Trump suele decir “muchas gracias” para indicar que no está dispuesto a responder más cuestiones de los periodistas e instarles a abandonar la sala, en esta ocasión añadió un “no” después, mientras miraba a los ojos a la reportera de ABC News que le hizo la pregunta, Cecilia Vega, según confirmó ella en Twitter.

Además, después de esa respuesta, Vega insistió en que si eso significaba que Trump no creía que Rusia siguiera interfiriendo en EE.UU., y el mandatario volvió a decir: “no”.

A continuación, Trump respondió a otra pregunta para afirmar que “ningún presidente” estadounidense ha sido “más duro con Rusia” que él, y que “Putin sabe eso mejor que nadie”.

La portavoz de la Casa Blanca subrayó que, al contrario de lo que pareció insinuar Trump, el Gobierno estadounidense cree que “todavía existe la amenaza” de que Rusia interfiera en su sistema político y por eso está “tomando medidas audaces”.

“Como ahora mismo no hay elecciones, no (sabemos de amenazas) específicas, pero ciertamente estamos tomando medidas para asegurarnos de que no pueden volverlo a hacer”, destacó Sanders.

Fuera o no cierta la versión de Sanders, este fue el segundo día consecutivo en el que el debate semántico se convirtió en un factor crucial para interpretar la postura de Trump.

Después de haber dicho el lunes que no veía “razón por la que Rusia estuviese detrás” de la interferencia en los comicios de 2016, Trump trató de corregirse el martes y aseguró que lo que quiso decir es que no veía “razón por la que Rusia no estuviese detrás” de esa injerencia.

Pero ese ligero cambio de posición no frenó del todo las críticas a su comparecencia del lunes, especialmente dado que Trump dejó la puerta abierta a que “otros” actores pudieran haber interferido en las elecciones que le dieron la victoria.

En una entrevista concedida también hoy a la cadena de televisión CBS News, Trump reiteró que cree que Rusia interfirió en esos comicios y dijo que hizo una advertencia al respecto durante su cumbre del lunes con Putin en Helsinki.

“Fui muy firme al decirle que no podemos tener interferencia, no podemos tener nada de esto (…) Le hice saber que no podemos aceptar esto, que no vamos a aceptarlo, y que así van a ser las cosas”, recalcó Trump.

Interrogado por si considera responsable a Putin de esa injerencia, el mandatario respondió: “Sí, lo creo, porque está a cargo del país”.

“Igual que yo me considero responsable de cosas que ocurren en este país, ciertamente, como líder de ese país habría que considerarle responsable, sí”, agregó.

Sin embargo, Trump no quiso aclarar si cree que Putin le había mentido al negar cualquier injerencia rusa en EE.UU., y apuntó únicamente que él cree en las conclusiones de la inteligencia estadounidense.