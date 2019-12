Trump Jr, “hombre del año” para la Cámara de Comercio de las Minorías de EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La Cámara de Comercio de las Minorías de Estados Unidos (CCMUSA) reconocerá al hijo mayor del presidente de EE.UU., Donald Trump Jr, como “hombre del año” en una gala que se celebrará el próximo 13 de enero en el sur de Florida, anunció este martes la organización.

El presidente de la Cámara, Doug Mayorga, dijo a Efe que honrarán a Donald Jr. por su liderazgo empresarial al frente de la corporación Trump y que reflejó en su primer libro, “Triggered: How The Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us” (Provocado: cómo la izquierda se alimenta del odio y nos quiere silenciar).

Donald Trump Jr., que gestiona la compañía familiar junto a su hermano Eric, es un “ejemplo claro” de lo que es el “espíritu emprendedor de EE.UU.”, dijo Mayorga.

El presidente de la CCMUSA afirmó que el reconocimiento al hijo del presidente puede ser “polémico” por las políticas que ha desarrollado la Casa Blanca desde que Trump llegó al poder en 2017.

Sin embargo, apuntó, esta organización es independiente y apolítica y está formada por “gente de negocios” a la que le interesa el trabajo realizado por la “marca Trump”.

Para reflejar su independencia política, Mayorga indicó que invitaron también al empresario, exalcalde de Nueva York y aspirante a la nominación demócrata a la Casa Blanca, Michael Bloomberg, a intervenir en la Cumbre Anual de Directores Generales de Las Américas que celebran esa misma jornada.

La gala y la cumbre se desarrollarán en el Hotel Trump Nacional, que posee el presidente de EE.UU. en Doral, ciudad aledaña a Miami.

Estos premios han reconocido ya a más de 500 directivos de empresas, periodistas, políticos, funcionarios y organizaciones comunitarias por su “incansable” trabajo para fortalecer la “diversidad en el sector empresarial, el servicio profesional y comunitario”, indicó la CCMUSA en un comunicado.

Además de Trump Jr, la organización reconocerá con los Premios Gala de Excelencia en Liderazgo al primer ejecutivo de Telmex, Carlos Slim, como “ejecutivo global CEO del año” y a la directiva de la aerolínea American Airlines Christine Valls como “ejecutiva corporativa del año”.

“La mujer del año” es, en opinión de la CCMUSA, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, mientras que el “corporativo hispano de las Américas” recaerá en Óscar Muñoz, primer ejecutivo de United Airlines, y el de “CEO innovador del año” será para el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi.

La CCMUSA es una organización privada e independiente con más de 25.000 miembros en EE.UU. América Latina cuyo objetivo es el desarrollo económico y tecnológico, fomentar las exportaciones, importaciones y las infraestructuras en la región.

Anuncios

Relacionado