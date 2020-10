Trump insinúa que teme perder las elecciones al comenzar una gira de campaña

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Washington.– El presidente de EE.UU., Donald Trump, dejó entrever este jueves su miedo a perder el 3 de noviembre al recalcar, por segunda vez en una semana, la vergüenza que le daría que le derrote el candidato demócrata Joe Biden.

Al comenzar una gira de tres días por seis estados claves en las elecciones, Trump reconoció que siente mucha “presión” para ganar los comicios, en un momento en el que las encuestas dan una ventaja de unos 10 puntos a Biden a nivel nacional.

“¿Cómo se puede perder contra un tipo como este?”, preguntó Trump durante un mitin en Greenville, en el estado clave de Carolina del Norte, tras describir a su rival como el “peor candidato” presidencial de la historia del país.

“Si pierdo, tengo mucha más presión. Me gustaría que fuera bueno, así tendría menos presión”, añadió.

Este martes, durante otro mitin en Pensilvania, Trump también se regodeó en la idea de perder contra Biden, al asegurar que “nunca” pisaría de nuevo ese estado clave si eso ocurre.

El mandatario ha contactado recientemente en privado a algunos de sus aliados para confesarles que le da miedo perder, y en particular, perder contra Biden, al que no respeta, según reveló este mes el diario The New York Times.

Las encuestas muestran un panorama poco alentador para Trump, quien está por detrás de Biden en los tres estados que le dieron las llaves de la Casa Blanca en 2016 -Pensilvania, Michigan y Wisconsin- y empatado en otros territorios que ganó cómodamente hace cuatro años, como Ohio y Arizona.

Deseoso de darse baños de masas tras superar el COVID-19, Trump ha programado una gira por Carolina del Norte, Florida, Georgia, Nevada, Michigan y Wisconsin entre este jueves y el sábado.

El mandatario minimizó este jueves los sondeos que le muestran rezagado y aseguró que lleva ventaja “en todos los sitios donde la gente es inteligente”.

Horas antes de protagonizar un encuentro con votantes televisado que ha organizado la cadena NBC News, Trump arremetió contra ese canal e insinuó que solo aceptó la invitación para participar con el objetivo de quejarse después de lo mal que le habían tratado.

“Nos han tendido una trampa para esta noche. Si quieren entretenerse un poco, pueden verlo”, dijo el presidente durante el mitin.

Trump aseguró que NBC es “lo peor”, definió sarcásticamente como “encantadora” a la presentadora del acto, Savannah Guthrie, y afirmó que solo accedió a participar porque quiere “ver cómo le tratan” en comparación con Biden, que encabezó un acto similar en la misma cadena este mes.

“(Cuando me lo ofrecieron) Pensé: qué demonios, nos dan una hora gratis de televisión”, comentó Trump.

La cadena NBC ha recibido críticas por programar el acto de Trump a la misma hora que otro encuentro con votantes que Biden protagonizará en la cadena ABC, pero se ha defendido al afirmar que está tratando de ser “justa” y conceder la misma oportunidad a los dos candidatos.

Estaba previsto que Trump y Biden participaran este jueves en su segundo debate, pero esa cita se canceló después de que el presidente se negara a participar si se celebraba de forma virtual, como pidieron los organizadores tras el diagnóstico de COVID del mandatario.