Trump fue al partido 5 de la Serie Mundial, pero no lanzó la primera bola

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El juego 5 de la Serie Mundial es el último partido de la temporada en el Nationals Park y justo cómo lo prometió, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo presente en las gradas del estadio, aunque no lanzó el picheo ceremonial y su presencia fue más anecdótica que otra cosa.

El presidente se sentó en la Washington Suite del estadio, acompañado de su séquito y demás personas del estado mayor, por lo que tuvo toda esa sección para el mismo. Sin embargo, la razón por la que Trump se sentó ahí es porque quizás el dueño de los Nacionales, Mark Lerner, no lo quería tener cerca.

De acuerdo con información de CBS Washington, el dueño Mark Lerner pidió a Grandes Ligas explícitamente que no quería que Donald Trump se sentara junto a él y a su familia, por lo que además les hizo saber a MLB que no querían estar en una situación donde tuvieran que negarle la petición al presidente, por lo que les pidió que no les pasaran ninguna comunicación con él.

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump attend Game Five of the 2019 #WorldSeries between the Houston @Astros and the Washington @Nationals in Washington, DC 📷: @WinMc pic.twitter.com/0Nt7rvf1Lm

— Getty Images News (@GettyImagesNews) October 28, 2019