Trump dona parte de su salario para reparar monumentos nacionales de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump, donó 100 mil dólares de su salario al National Park Service, para ayudar a reparar y restaurar nuestros los grandes monumentos nacionales.

En su cuenta de Twitter, Trump publicó una foto del cheque donado a la referida entidad.

“Le prometí que no recibiría ni un centavo de salario como su presidente. ¡Dono los $ 400,000 completos! Es un honor para mí dar $ 100,000 a @NatlParkService para ayudar a reparar y restaurar nuestros GRANDES Monumentos Nacionales. ¡Tan importante para nuestra historia estadounidense”, escribió.

Anteriormente Trump ha donado parte de su sueldo para combatir el coronavirus en Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional.

I promised YOU I would not take a dime of salary as your President. I donate the entire $400,000! It is my honor to give $100,000 to @NatlParkService to help repair and restore our GREAT National Monuments. So important to our American History! Thank You!! pic.twitter.com/4ETkUZ9yUf

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2020