Trump dice que no volverá a Twitter si se restablece su cuenta

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no volverá a la plataforma de redes sociales Twitter aunque su cuenta sea restablecida, tras el anuncio del multimillonario Elon Musk de que comprará la empresa.

Según publica la agencia de prensa Reuter, Trump dijo a Fox News que se unirá formalmente a su propia red Truth Social en los próximos siete días, como estaba previsto.

“No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth”, dijo Trump a Fox News. “Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth”, agregó.

