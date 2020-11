Trump: “Anoche lideraba en muchos estados, luego desaparecieron mágicamente cuando contaban las boletas electorales”

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se quejó este miércoles de los resultados que ha estado obteniendo a medida en que realizan los conteos en los diferentes estados de Estados Unidos por las elecciones realizadas ayer.

Trump sostiene que en la noche del martes, estaba liderando en las votaciones de manera sólida y en estados claves, cuando “de repente” al día siguiente, esas puntuaciones empezaron a disminuir.

“Anoche estaba liderando, a menudo y sólidamente, en muchos estados clave, en casi todos los casos controlados por los demócratas. Luego, uno por uno, comenzaron a desaparecer mágicamente a medida que se contaban las boletas electorales”, dijo el mandatario.

El mandatario consideró extraño que los encuestadores que lo favorecían como ganador se hayan equivocado.

“Muy extraño, los encuestadores se equivocaron completamente”, agregó.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020