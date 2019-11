Trump abre la puerta a testificar por escrito en Congreso sobre caso Ucrania

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró este lunes abierto a testificar ante el Congreso por escrito en el marco de las investigaciones para un posible juicio político contra él, después de que funcionarios expresaran su preocupación por el comportamiento del mandatario en el “caso Ucrania”.

“A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin debido proceso, me gusta la idea y lo haré para que el Congreso vuelva a enfocarse (en temas legislativos). ¡Me lo estoy planteando seriamente!”, dijo Trump en Twitter sobre un hipotético testimonio suyo.

El mandatario argumentó que la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, que catalogó de “loca”, “nerviosa” y de no hacer “nada”, hizo esta sugerencia de manera pública durante el fin de semana, por lo que él ahora está considerándola.

“La presidenta de la Cámara de Representantes, la nerviosa Nancy Pelosi, quien está petrificada por su izquierda radical sabiendo que pronto se irá, sugirió el domingo que testifique sobre la falsa Caza de Brujas del Juicio Político. También dijo que podría hacerlo por escrito”, apuntó Trump.

Esta es la primera vez que Trump habla sobre la posibilidad de testificar ante el Congreso, que hasta ahora ha acogido varias audiencias públicas en la primera fase de investigación para un eventual juicio político.

Las pesquisas se centran en determinar si Trump demoró de manera consciente la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre el exvicepresidente y actual rival político, Joe Biden, y los negocios de su hijo Hunter en ese país.

Ucrania ha estrechado su relación con EE.UU. desde 2014, cuando Moscú se anexionó la península de Crimea; y, de hecho, desde 2014 el Congreso estadounidense ha autorizado 1.600 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania.

Se espera que esta semana al menos otros ocho funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Trump concurran a declarar ante el Congreso en audiencias televisadas a todo el país, dentro del marco de estas pesquisas.

En caso de que la Cámara Baja apruebe que debe haber juicio político contra el mandatario, será el turno del Senado, dominado por los conservadores, para valorar y votar sobre su posible destitución.

Precisamente por la mayoría republicana, es poco probable que el proceso termine con Trump fuera de la Casa Blanca.

