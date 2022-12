Trujillo vive…

Desde años anteriores he tratado de escribir algunas líneas sobre mi pensar entorno a la trujillización o destrujillización en nuestra sociedad y, sin querer talvez, di rienda a mi mente sobre otros temas que día a día nos sobresaltan, nos indignan, nos alientan impotencia, en fin, después de todo y en la frialdad del momento en que decido expresar algo, me doy cuenta que mis entregas de opinión compartidas con los lectores de El Nuevo Diario mediante esas 7,088 palabras digitalizadas en tan prestigioso matutino, recogen temáticas muy conectadas con lo fue la estructura ideológica trujillista por el accionar social del pasado y del presente.

Dentro de ciento cincuenta y cuatro (154) días, se ha de conmemorar nueva vez, el obligado, merecido y respetuoso homenaje a nuestros héroes nacionales y, es mi deseo en el final de este periodo 2022, compartir mi reflexión en torno al 61 aniversario de la gesta.

El 30 de mayo del año 1961 fue ajusticiado el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y esa fecha es celebrada cada Trescientos Sesenta y Cinco días del calendario nacional para honrar con solemnidad a los valientes dominicanos que entregaron sus vidas para liberar a la sociedad dominicana del férreo dominio por más de tres décadas de la tiranía trujillista. En el recién aniversario de la decapitación de la dictadura celebrado el 30 de mayo 2022, de manera reiterativa se vuelve a dar la señal de alarma sobre “la destrujillización de la sociedad” aún pendiente de materializar a sesenta y un (61) años de la desaparición del régimen tiránico. En la señal de alarma externada por los expositores en el acto de conmemoración del aniversario de la gesta, se cita un solo ejemplo de tema con múltiple promesa de resolver y sigue aún pendiente, y es el referente a “la vieja y cuestionada Policía Nacional” pero, los temas pendientes de destrujillización son cientos y cientos de casos y cosas, además de “políticas oficiales, leyes, reglamentos y códigos” según las quejas externadas en el acto de homenaje citado.

En termino de realidad, la rapidez de los acontecimientos que siguieron la noche del 30 de mayo de 1961, no fueron lo suficientemente auspiciadores para abrazar la base de un proceso de transición, la prioridad de los conjurados era cortar la cabeza maligna y que las circunstancias

impusieran el orden a seguir, condición que resulto muy favorable para el mantenimiento del statu

quo.

El Dr. Joaquín Balaguer que era el presidente de la Republica al producirse la muerte de Trujillo, en su discurso de elogios ante los restos mortales del tirano, expreso: “El momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que

seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad”. “Querido jefe, hasta luego.

Tus hijos espirituales veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tu encendiste en los altares de la Republica y en el alma de todos los dominicanos”;

fin de la cita. Trujillo vive… Cabe resaltar, que el Dr. Joaquín Balaguer, entre los numerosos “hijos espirituales de Trujillo” sobresalió extraordinariamente, ejemplarmente, pues cumplió al pie de la letra, sin omitir medios, la promesa-compromiso de impedir que se extinga la llama encendida por Trujillo en los altares de la Republica y en el alma de todos los dominicanos (Esto último, es solo aplicable, a los dominicanos con mentalidad trujillistas = los abusadores, los asesinos, los violadores, los atracadores y similares).

“Trujillo fue buen gobernante, pero no supo gobernar” expresión reflexiva/definitoria externada por el Profesor Juan Bosch en el transcurso de su debate público-televisado con el sacerdote Jesuita Lautico García, en el que fue el primer debate político-filosófico celebrado en el país en fecha 17 de diciembre del año 1962 y que fuera transmitido en vivo por el canal de televisión La Voz Dominicana y una cadena de radioemisoras con alcance nacional, al calor del intenso proceso político-electoral de ese mismo año, en que se celebró la primera elección libérrima para escoger las autoridades nacionales, congresuales y municipales el 20 de diciembre del 1962.

El Profesor Juan Bosch se convierte en el demócrata escogido por votación abrumadora del pueblo para que convirtiera en realidad sus anhelos de libertad, paz, orden y justicia social (Promesa asumida, jurada y fielmente cumplida) pero, erro su andar en el Poder del Estado, quedó atrapado en el slogan de uno de sus colaboradores cercano “Borrón y cuenta nueva” dejo intacta la estructura militar y policial de Trujillo, así como, en menor grado, los mandos medios y gerenciales de la administración pública; solo propicio y logro establecer una nueva Constitución Dominicana impregnada de modernidad, respeto y decencia gubernativa, de la cual, ya no queda absolutamente nada, ni sombra siquiera; la “Constitución” de nuestros días está repleta de iniquidad y abuso.

El Profesor Bosch, ejerció sus funciones ejecutivas con absoluta humildad, honor y alto sentido del principio de autoridad. Su obra de gobierno solo duro siete meses, fue destituido mediante golpe de estado militar el 25 de septiembre del año 1963. Trujillo vive…

La destrujillizacion de la sociedad es y será misión casi imposible en nuestra amada Patria Dominicana, esto así, porque Trujillo vive en la mente y en el accionar de muchísimos hombres y muchísimas mujeres enmarcados en un círculo de “minoría extrema en el poder” con reconocida y sobrada capacidad para inducir al caos, ansiedad, extorsión, exclusión, abuso, secuestro, confabulación, iniquidad, delincuencia, acoso, y cualesquiera otros impensables; además del círculo prescrito, hay que adicionar a los hombres y mujeres que sin membresía de enmarcados, son capaces, en su individualidad, de inducir por igual. Trujillo vive…

En la celebración de cada aniversario del ajusticiamiento, Trujillo, desde su “morada, el Infierno” debe reírse a mas no poder cuando escucha el estribillo “régimen de terror y oprobio” esto así, porque si revisamos en definición lo prescrito en el Diccionario de la Real Academia Española y memorizamos algunos episodios sonoros acaecidos en la Era de la Democracia Representativa de la República Dominicana (La Democracia que inicio sus pasos inciertos a partir de diciembre del 1961 con la misma estructura de poder cívico-militar-policial en que se sustentó la maquinaria de control trujillista, sin los Trujillos y con el Dr. Joaquín Balaguer en presencia, la que fue tomando cuerpo al calor de las intensas jornadas cívicas, con la creatividad del poeta y el canto pueblino “Navidad, navidad, navidad, al fin ya se rompieron las cadenas…, navidad sin Balaguer…”) y debemos preguntarnos; acaso no es el mismo “régimen de terror y oprobio” cada evento numerado que a seguida me permito exponer (Cita parcial): 1. La matanza en Palma Sola con un saldo de 600 muertos – 1962; 2. La muerte, perdón, desaparición del Dr. Guido Gil – 1967; 3. La

muerte de Orlando Martínez – 1973; 4. La muerte de Amin Abel Hasbún – 1970; 5.

La muerte de Gregorio García Castro – 1973; 6. La muerte de Sagrario Diaz – 1972; 7. La muerte de Yolanda Guzmán 1965; 8. La muerte de cinco miembros del Club Héctor J. Diaz – 1971; 9. La muerte de Mama Tingo – 1974; 10. La muerte Amaury German Aristy – 1972; 11. La muerte de Orlando Mazara – 1967; 12. La muerte de Henry Segarra – 1969; 13. La muerte de José Enrique Piera – 1970; 14. La muerte de Bienvenido Leal Prandy – 1972; 15. La desaparición/muerte de Narciso Gonzales (Narcisazo) – 1994; 16. La muerte de Marcelino Vega Peguero – 1981; 17. La muerte de DaríoGómez

Martínez, Senador de la Republica – 2001; 18. La muerte de Juan E. Andújar Matos – 2004; 19.

La muerte de Domingo Diaz Florentino – 2006; 20. La muerte de Napoleón Rojas Vicioso – 2014; 21.

La muerte de Blas Olivo Santana – 2015; 22. La desaparición y muerte de Emely Peguero, adolescente de 16 años y 5 meses de embarazo – 2017; 23. La muerte de Orlando Jorge Mera, Ministro de Medioambiente – 2022; y, 24. La muerte inducida de Silvestre Antonio Guzmán

Fernández, Presidente de la Republica 1978 / 1982 – 4 de julio del 1982. Fin de esta limitadísima muestra fúnebre entre los miles de muertos engendrados por Doña Intolerancia al libre ejercicio de las ideas y de los derechos humanos, en tiempo de Democracia Representativa certeramente

manipulada. Trujillo vive…

Otra elocuente muestra del “régimen de terror y oprobio” que se revuelca insaciable con nuestra democracia manipulada, se manifiesta en la frialdad cívica y el irrespeto observado hacia la conservación y protección de los bienes incautados a la dictadura trujillista por parte del Estado Dominicano acogiéndose al clamor generalizado del pueblo, que son o eran, los bienes de todos los dominicanos y dominicanas, por parte la dirigencia nacional (Desde los designados circunstanciales del periodo 1961/1962, los golpistas septembrinos de 1963 hasta los agraciados de urnas de cartón y papeletas digitalizadas; solo una ejemplar excepción resaltable, Juan Bosch, Presidente constitucional de la República, de efímera gestión gubernativa, apenas siete meses) sustentada en nuestros gloriosos dirigentes políticos (Los que han tenido la gran dicha de recibir el favor del Pueblo para alcanzar el Poder del Estado) se conecta en forma directa, con los bienes asumidos por el Estado Dominicano de todas empresas que eran “propiedad directa o indirectamente de Rafael Leónidas Trujillo Molina” como, por ejemplo: 1. Compañía Anónima

Tabacalera, 2. Seguros San Rafael, 3. Compañía.

Dominicana de Aviación, 4. Molinos Dominicanos, 5. Chocolatera Industrial Dominicana, 6. Industrial Textil Los Mina, 7. Dominicana Industrial de

Calzados, 8. Tenería Fac – Doc, 9. Industrial Lechera, 10. Fábrica de Aceites Vegetales, 11. Fabrica Dominicana de Baterías, 12. Fábrica de Clavos Enriquillo, 13. Pinturas Dominicanas (Pidoca) 14.

Licorera La Altagracia, 15. Sociedad Industrial Dominicana, 16. Fábrica de Vidrio (Favidrio) 17. Refinadora de Aceite de Algodón, 18. Sacos y Cordelería, 19. Cemento Colon, 20. Industria Nacional del Papel, 21. Atlas Comercial, 22. Caribbean Motors, 23. Ferretería Read, 24. Periódico La Nación, 25. Periódico El Caribe, 26. Radio Caribe, 27. Radio HIN TV (Rahintel) 28. Industria Nigua, 29. Industria Caobera, 30. Aserradero Santelises, 31. Naviera Dominicana; gran parte de este segmento empresarial dio origen a la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) con la sagrada misión de su administración y control y, finalmente, 32. Trece

(13) Ingenios Azucareros, denominados: Porvenir, Esperanza, Ozama, Amistad, Monte Llano, Barahona, Consuelo, Quisqueya, Boca Chica, Las Pajas, Catarey, Santa Fe y, Rio Haina. Hoy, todo este patrimonio no existe en calidad de propiedad del Estado Dominicano, fueron abusivamente cedidas o vendidas a precio de ganga a personeros del entorno político que se ha instalado en el Palacio Nacional.

En el día a día de nuestra media isla, no hay asombro por nada ni nadie, nuestros periódicos nos suplen noticias que ponen en evidencia inequívoca de que Trujillo vive en la mente y en el accionar de muchísimos hombres y algunas mujeres (Enmarcados y no enmarcados) y, como aquel viejo y bíblico decir “por sus hechos los conoceréis” se confirma que nuestra Democracia Representativa manipulada es portadora del “régimen de terror y oprobio” y a forma de reflexión compartida,

citamos, en adición, estas simples muestras:

a) La campaña electoral a destiempo de partidos políticos en franca violación a las leyes 15-

09 sobre el Régimen Electoral y la 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas.

De seguro que en esas dos Leyes hay sanciones prescritas para los infractores, pero, la manipulación

democrática no se lo permite a quienes deben aplicarlas. Trujillo vive…

b) El privilegio de inmunidad protectora a un selecto grupo de funcionarios públicos,

particularmente, los del Poder Legislativo (Diputados/as y Senadores/as). Trujillo vive…

c) Como en aquellos tiempos de “Bala´” manifestantes se convierten en turba (Con apoyo

legislativo) y atacan a pedradas limpia, rompen cristales y ocasionan múltiples daños

colaterales en la sede del Congreso Nacional (Protesta del 30% AFP). Trujillo vive…

d) El recurrente desasosiego desbordante que afecta a la población indefensa ante el auge de

los asaltos con alevosía en las vías públicas. Trujillo vive…

e) La forma abusiva y de terror que exhiben muchos conductores, choferes y motoristas en el

manejo de sus vehículos en las vías públicas. Trujillo vive…

Para salir del “régimen de terror y oprobio” como herencia e inspiración trujillista del pasado y del presente, hay que enmendar las malas acciones de hombres y mujeres desde y hacia el Estado Dominicano y, lograr esa meta es cuestión de auto respeto, honor y férrea voluntad social y política. Un primer paso en firme sería, una profunda revisión y radical modificación a la Constitución Dominicana vigente para impregnarla de valor, equidad y respeto; ideal, que un proceso de esta naturaleza, tenga su origen mediante la integración de un equipo revisor-redactor compuesto por representantes comunitarios de reconocida solvencia moral personal, profesional o técnica y sin vinculación directa con organizaciones políticas, por cada Provincia y el Distrito Nacional y, finalmente, que una vez se logre consensuar el proyecto de reforma, se inicie un programa intenso de difusión-orientación-discusión en todas las comunidades del país, para culminar en su formal sometimiento a la aprobación del pueblo dominicano en general mediante una consulta popular (Plebiscito) que deberá organizar la Junta Central Electoral.

El costo de este trascendental evento nacional debe cubrirlo el Estado Dominicano. El Consejo Económico y Social – CES, dispone para su consideración en Mesa de Trabajo, mis sugerencias expuestas en el artículo de opinión titulado “Inquietudes en torno a la posible modificación constitucional dominicana” que apareció publicado en la edición del matutino El Nuevo Diario de fecha 19 de marzo del 2022.

Si en el momento que se decida iniciar la ruta del adecentamiento socio-político en nuestro país, que es la vía inequívoca para La “destrujillizacion” de la sociedad, la acción en firme ha de comenzar modificando la constitución actual, porque en muchos aspectos de su contenido hay burla, permisidad y apadrina conducta impropia en perjuicio del orden social; claro, si hay voluntad de desterrar de una vez y por todas, la presencia de Trujillo con su “llama encendida en los altares

de la Republica y en el alma de muchos dominicanos”.

Con mis mejores deseos y aporte constructivo, por una mejor Nación Dominicana.

Por Ricardo Fabian

