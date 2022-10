Trout supera a Reggie Jackson en jonrones ante los Rangers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ANAHEIM – La superestrella de los Angelinos, Mike Trout, ya se había convertido esta temporada en el jugador con más jonrones de por vida contra los Marineros, y ahora también tiene más vuelacercas que cualquier otro toletero ante los Rangers, luego de botarla por 44ta vez ante Texas durante la victoria por 8-3 el domingo.

Trout superó al miembro del Salón de la Fama, Reggie Jackson, como el jugador con más cuadrangulares frente a los Rangers desde que se mudaron a Texas en 1972 tras ser los nuevos Senadores de Washington. Fue el 39no batazo de vuelta completa de Trout en el 2022. El tres veces ganador del premio a JMV de la Liga Americana está a un jonrón de llegar a 40 por tercera vez en su carrera, a pesar de perderse más de un mes con una lesión en la espalda sufrida a mediados de julio.

“Se siente bien”, dijo Trout sobre convertirse en el archienemigo Nro. 1 de los Rangers en términos de bambinazos. “Significa que has hecho algo bien. Están en nuestra división, así que nos enfrentamos mucho. No lo sabía, así que me alegro”.

Ha sido otro sólido año para Trout, a pesar de las lesiones. Batea .282/.367/.627 con 26 dobles y 79 empujadas en 116 partidos. Su OPS de .994 está bien cerca del promedio de su carrera, 1.002, el mejor entre todos los jugadores activos con al menos 500 compromisos disputados. Trout tiene 15 cuadrangulares desde el 14 de agosto, empatado con Aaron Judge y el dominicano Albert Pujols con la mayor cantidad en ese lapso.

Además de Trout y Jackson, el único otro jugador con al menos 40 vuelacercas ante Texas es el cubano José Canseco (40). Trout batea .332 con 92 extrabases y 112 remolcadas en 180 duelos versus los Rangers.

Trout también está cerca de convertirse en el beisbolista con más estacazos ante los Atléticos desde que se mudaron a Oakland en 1968. Trout ha dado 40 ante ellos, sólo por detrás del cubano Rafael Palmeiro (43), Alex Rodríguez (43) y el dominicano Adrián Beltré (41).

