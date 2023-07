Trout perdería de 6 a 8 semanas por fractura en una muñeca

EL NUEVO DIARIO, Mike Trout, quien abandonó el juego del lunes en la octava entrada después de dar un foul hacia atrás mientras se enfrentaba al derecho de los Padres, Nick Martínez, fue colocado el martes en la lista de lesionados de 10 días por los Angelinos con una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda.

Se espera que Trout se pierda entre seis y ocho semanas, lo que significa que estará fuera de acción al menos hasta mediados de agosto y posiblemente hasta septiembre.

Trout dijo que varios jugadores que sufrieron una fractura similar se comunicaron con él para darle consejos y escuchó que puede tomar tan pronto como cuatro semanas para volver, pero reconoció que a menudo toma más tiempo. Todavía está recibiendo una segunda opinión para decidir si necesitará cirugía, pero se considera probable.

“Yo sabía que no era bueno”, dijo Trout. “Es algo extraño. Un montón de muchachos que tuvieron la cirugía o la lesión me llamaron. Algunos regresaron en cuatro semanas. Otros tardaron más. Veremos cómo va”.

En movimientos correspondientes, el jardinero Jo Adell y el lanzador derecho mexicano Gerardo Reyes fueron subidos desde Triple-A Salt Lake. El derecho cubano Víctor Mederos fue enviado a Double-A Rocket City.

Trout, quien fue seleccionado al Juego de Estrellas por 11ma vez y como titular por 10mo año consecutivo el jueves, se había estado encendiendo en el plato.

El jugador de 31 años tiene una línea de .333/.438/.648 en sus últimos 15 partidos, con cuatro jonrones, tres dobles y siete carreras impulsadas. Ha bateado .263/.369/.493 con 18 vuelacercas, 14 dobles y 44 remolcadas en 81 partidos esta temporada. Su OPS de .862 está bien por debajo de su OPS de por vida (.994), pero Trout trabajó para arreglar su mecánica a mediados de junio y se había estado pareciendo más a su viejo yo.

Trout dijo que el personal de trainers le dijo que no había nada que pudiera haber hecho para evitar la lesión. Fue simplemente una lesión desafortunada que se produjo con un swing.

“Mirando hacia atrás, no tenía dolor ni nada de eso”, dijo Trout. “Sólo sentí algo realmente doloroso y extraño. Hablando con otros muchachos, es básicamente lo mismo que les pasó a ellos. Es frustrante porque mi cuerpo se ha sentido muy bien. Tenía una rutina y me estaba apegado a ella y me pasa esta cosa rara. Pero al menos no es nada grave ni ha acabado la temporada”.

