Trout habla sobre el altercado entre Tommy Pham y Joc Pederson

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El estelar patrullero de los Angelinos, Mike Trout, habló sobre su papel en el altercado ocurrido entre Tommy Pham de los Rojos y Joc Pederson de los Gigantes, en torno a un hecho ocurrido en una liga de fantasía de fútbol americano.

Pham, quien golpeó a Pederson en la cabeza antes del juego del viernes en Cincinnati, recibió tres partidos de suspensión por parte de MLB y le dijo a The Athletic que Trout era el “peor comisionado en los deportes de fantasía”. Criticó a Trout por no interponerse, pero también reconoció que fue un puesto que Trout no quería en un principio.

Trout esquivó las preguntas acerca del tema, pero al final habló sobre su puesto como comisionado. También señaló que ha hablado con Pedersen y Pham desde entonces.

“No voy a hablar de fútbol americano de fantasía”, dijo Trout con una sonrisa. “Es una de esas situaciones en las que todos somos competitivos. A todos les encantan los juegos de fantasía, ¿a quién no? Hablé con Tommy, con Joc y con todos los que estuvieron involucrados. Es sólo pasión alrededor del juego de fantasía”.

El tres veces ganador del premio a Jugador Más Valioso no se comprometió en continuar como el comisionado de una liga en la que supuestamente también participan Manny Machado, Mike Moustakas y Eric Hosmer.

“No he tomado la decisión. Todo comisionado sabe que será abucheado”, dijo Trout en tono de broma. “Como dije, Tommy y el resto son muy apasionados. Mucha gente le pone corazón. Yo perdí en esa liga”.

Cuando se le preguntó si Pederson había roto las reglas del juego y enviado un GIF burlándose del equipo de Pham para ese entonces, Trout dijo:

“No voy a responder esa pregunta. Ya está en el pasado”.

