Trout, con la incertidumbre de jugar esta temporada

EL NUEVO DIARIO, ANAHEIM — La superestrella de los Angelinos, Mike Trout, dijo este viernes que su amor por el béisbol lo ha motivado a jugar en el 2020, pero que tiene algunas dudas debido a que su esposa Jessica está embarazada y dará a luz en agosto.

Trout, tres veces reconocido con el premio al JMV de la Liga Americana y ocho veces convocado al Juego de Estrellas, dijo que tratará de estar lo más seguro posible durante las próximas semanas para evitar la exposición al coronavirus y no ha decidido si jugará esta temporada. La información fue colgada en MLB.com.

“Honestamente, todavía no me siento cómodo ahora que un bebé está en camino”, declaró Trout por medio de una vídeo conferencia. “Obviamente con la llegada del bebé mucho pasa por mi mente ahora mismo, como es el caso con mi esposa y mi familia. Trato de estar lo más seguro posible para avanzar en la temporada. Le dije a [el gerente general] Billy Eppler y a varios muchachos que será difícil. Debo tener bastante cautela durante las próximas semanas. Lo principal es que no quiero dar positivo y contagiar a mi esposa. He pensado en eso y todavía pasa por mi mente”.

Trout, de 28 años, entrenó con sus compañeros en el Angel Stadium el viernes — el primer día oficial de prácticas — pero llevó una mascarilla mientras corría las bases y realizaba ejercicios en las praderas. Trout pretende jugar, pero agregó que ha dialogado a diario con su esposa sobre un posible cambio en los planes.

“Obviamente, en estos momentos los deportes son muy importantes para el país, pero estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias al jugar”, señaló Trout. “Mi mentalidad es jugar. Quiero jugar. Pero es una situación difícil. Debemos ver cómo avanza todo. Nunca sabes qué puede suceder mañana o al otro día. Puede haber otro brote. Existen muchas interrogantes”.

La esposa de Trout está programada para dar a luz en agosto y el guardabosque ha platicado con Eppler sobre si podrá alejarse del equipo para acudir al nacimiento de su primogénito. El jardinero todavía no ha recibido una respuesta sobre el tema, pero nadie quiere arriesgar que ni él ni su esposa se contagien del COVID-19.

