Triunfo inminente de Abinader en PRM; en el PLD las cosas no están claras

En un Artículo, que escribí a principio de enero de este año en este importante medio de comunicación, expuse refiriéndome al Partido Revolucionario Moderno (PRM); en este me permití hacerle algunas recomendaciones a Luis Abinader, sobre su posible candidato vice Presidencial. En el citado artículo afirmé, y lo reafirmo ahora, que no había que ser una pitonisa, ni mucho menos había que tener la lámpara de Diógenes, de la famosa mitología griega para darse cuenta de que el Lic. Abinader será el próximo candidato del principal Partido de oposición.

Hoy las tendencias, los sondeos, las manifestaciones públicas y las encuestas dan por un hecho aquel pronóstico, Luis Abinader prácticamente tiene ganadas las elecciones interna del mayoritario Partido de oposición.

La victoria de Luis en el PRM, se debe a múltiples factores, sobre todo por el desgaste de la figura de Hipólito Mejía. El ex presidente de la República, fue favorecido por el apoyo de los perredeístas y de gran parte del pueblo en el año 2000. Mejía gobernó bien los dos primeros años, los últimos dos fueron arruinados por la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER); este hecho trajo como consecuencias una gran crisis económica en el país, que afectaron la popularidad del ex mandatario.

Mejía en el 2004, no comprendió el momento histórico y desaprovecho la oportunidad de convertirse en árbitro dentro del PRD y todos hemos visto las consecuencias. En el año 2012, el pueblo quiso darle brindarles una nueva oportunidad, pero errores cometidos por Mejía en la campaña, la posición de intransigencia de Miguel Vargas y sobre todo que tuvo que enfrentar todo el poder del Presidente Fernández que lo utilizo para serrarles el camino. Hipólito Mejía de esta segunda derrota no ha podido recuperarse.

Luis Abinader, es un político que comete muy pocos errores en el trazado de su campaña, también les adornan la virtud de su juventud relativa, ha esto se les suma el atributo de su honestidad, virtud que además adornaba a su padre en la administración de la cosa pública. También Luis fue el Candidato Vice Presidencial en el 2012, donde obtuvo más de dos millones de votos y Candidato Presidencial en el 2016, donde obtuvo un 35% de los sufragios.

En el Partido de la Liberación Dominicana el panorama luce confuso, la contienda las encabezan el doctor Leonel Fernández y el licenciado Gonzalo Castillo, ya que los restantes aspirantes se puede apreciar tienen muy poca simpatías en la población.

El doctor Leonel Fernández, quien gobernó el país en los períodos 1996-2000, 2004-2008, y 2008-2012, además cuenta con el atributo de ser el Presidente del PLD, el hecho de que el ex presidente ha tenido un amplio ejercicio en la administración pública, en una nación como esta del tercer mundo; este hecho les proporciona un amplio apoyo en sectores de la población acostumbrado al clientelismo político.

También otro merito que adornan al ex presidente, además de ser un buen orador que encanta a las multitudes, se le conoce como un político sagas y habilidoso que ha ganado tres elecciones, con estrategias claras y precisas. A Leonel también se le considera, como un hombre obstinado que evade las acusaciones y críticas de sus detractores con el silencio, sin inmutarse y continuando hacia delante. Todos estos factores, unidos a su gran obra del Metro, las tarjetas Solidaridad la construcción de los elevados les proporcionan a Fernández un gran caudal de votos.

Del otro lado Gonzalo Castillo, aunque es un político que se puede considerar como novato, pues es la primera vez que aspira a un puesto electivo; no obstante ha demostrado ser una persona exitosa. Un hombre que sea capaz de crear instituciones privadas con gran rentabilidad, al punto de acumular fortunas. Es un ciudadano que ha sido ejemplo de emprendimiento; el éxito acompaña a los que trabajan y tienen suerte.

Gonzalo Castillo, ha desempeñado el Ministerio de Obras Públicas con muy buena valoración en los últimos siete años, junto a sus atributos personales se le suma, el apoyo de la estructura política que a lo interno del PLD dirige el presidente Danilo Medina. La mayor parte de la dirigencia del Danilismo, los constituyen funcionarios públicos que alguna ventaja le debe proporcionar, pues ya es costumbre esta realidad en nuestro país. Muchos entienden que el doctor Fernández y sus seguidores aprovecharon muy bien los recursos del poder tanto en el 2008, como en el 2012; por eso hoy sus quejas no reciben tanto respaldo.

Cuando vi en televisión a Gonzalo Castillo, anunciar en un acto donde habían cientos de seguidores que buscaría la candidatura presidencial, al observar el acto le dije a mi hijo que estaba escuchando junto a mí; ese señor tiene lo que Marino Manzueta me dijo hace un tiempo. “ Un aspirante a la presidencia para tener excito debe tener moción”, Marinito es un pariente que vive en la Guazuma, un campo de Monte Plata, que no hizo ni un octavo curso pero sí tiene su propia sabiduría, la sabiduría que da la intuición. “Moción” significa para él: glamur, efervescencia, entusiasmo de las masas. Analizando esta precampaña, vemos que el ex Ministro de Obras Pública tiene “moción”, pero Leonel Fernández ha demostrado también que está adornado de estas cualidades.

Gonzalo Castillo, lo mismo que Leonel Fernández cuentan con un gran caudal de votos. Las encuestas favorecen una a uno y otra al otro. El pueblo ya ha calificado en otras ocasiones lo que ahora ocurre como “Guerra de las Encuestas”. En las manifestaciones públicas se ven favorecidos ambos con grandes multitudes; es por esto que no se puede apreciar con seguridad, de qué lado se inclinará la balanza de manera clara el 6 de octubre.

Otro factor que dificulta el vaticinio en las elecciones internas de la fila morada, es que esta se realizara con el padrón universal de votantes de la Junta Central Electoral. Esta realidad puede favorecer al doctor Fernández, pues este ha gobernado como ya lo expusimos en tres períodos y como le escuche decir al Ingeniero Ramón Alburquerque en un evento: “El Estado puede hacer mil favores y resolverle mil problemas a las comunidades y a las gentes”.

El voto universal también favorece a Gonzalo Castillo, pues como todo el mundo sabe este cuenta con el apoyo del gobierno actual; además Gonzalo será favorecido por el voto de castigo de muchas gentes, ya que el gobierno de Fernández cometió muchos errores como: el cuestionamiento de la compra de los aviones Tucanos, la venta de las Empresas del Estado, algunos acusaciones de corrupción de su seguidores, entre otros; además como dice el refrán popular “ Nada es para siempre y hasta la belleza cansa”. Esta realidad puede ser aprovechada por muchos adversarios para darles un puntillazo. La realidad es que nadie está en capacidad de cuantificar, que cantidad del universo de la población irá a sufragar el 06 de octubre, ganará quien tenga mayor control de movilización del voto.

Es por todo lo anterior que afirmo, que las cosas en el PLD no están tan obvias; sin embargo es bueno señalar, que expresiones y actitudes del sector leonelista en los últimos días parecen establecer “entre líneas”, que Gonzalo Castillo tiene una ligera ventaja.

Anuncios

Relacionado