Triston Casas sobre jugar con los Tigres: “Yo solo quiero ganar”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El inicialista de los Medias Rojas de Boston, Triston Casas, arribó a territorio dominicano la mañana de este martes y de inmediato se unió a las prácticas del equipo azul en el Estadio Quisqueya.



El bateador zurdo expresó su entusiasmo por ver acción con los Tigres del Licey: ”Estoy feliz y emocionado por jugar en esta liga. Asistí a un partido en 2018 cuando estuve en la Liga Instruccional con los Medias Rojas y dije que quería hacer eso algún día”.



“Yo solo quiero ganar juegos”, agregó. “Cuando yo me pongo en mente ayudar al equipo, quiero que mi aporte esté ahí, jugar para mis compañeros y divertirme”, relató Casas.



“Es un poco difícil ser joven y estar en un equipo con muchos fanáticos, pero yo solo quiero seguir siendo el mismo jugador y la persona que he sido hasta hoy. Me enfoco en controlar lo que puedo controlar y hacer lo mejor que yo puedo, así todo lo demás estará bien”, dijo esto refiriéndose a las expectativas creadas en torno a su participación con los azules.



El norteamericano vio acción en 76 partidos de Ligas Menores en Triple A y la Rookie League, donde acumuló 12 cuadrangulares, impulsó 41 carreras y terminó con una línea ofensiva de .281/.389/.500, antes de su debut con el equipo grande el 4 de septiembre de este año.



El nativo de la Florida, que fue el primer pick de su organización en el draft de MLB del 2018, tiene autorización para accionar por la temporada completa con los 22 veces Campeones Nacionales.



La temporada 2022-23 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 5:00 de la tarde.

