¡Triste! Suzy Pérez, de famosa modelo a indigente en calles de Nueva York

Comparte esta noticia

Por Yissus Taveras

@yissustaveras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Quién diría que una mujer que pide dinero para comprar droga y comida en las calles de Alto Manhattan de Nueva York fuera antes una famosa modelo y bailarina de origen dominico-boricua, llamada Suzy Pérez.

Mientras millones de neoyorquinos duermen tranquilos en sus apartamentos, entre miles que sufren de frío en la intemperie, hay una mujer que sufre de hambre, calor, sereno, le cae encima la lluvia y la nieve, caminando Washington Heights y La 181.

La historia de Suzy está conmoviendo a la sociedad a través de las cadenas de televisión internacional y las redes sociales, el guión de una vida para ser contada en una película de terror, drama y suspenso.

“La Suzy que sale en portadas de revistas y videoclips se perdió en las drogas”, afirmó la propia artista.

Preguntas de la triste situación

¿Quién llevó a Suzy al mundo las drogas?, ¿dónde están los culpables de la paliza?, ¿por qué fue abandonada por su familia?, ¿quiénes la violaron?, ¿en los Estados Unidos no existe protección para los indigentes? y ¿dónde está la mano solidaria de los artistas con quienes ella trabajó?

“Yo recibí una paliza que me dejaron por muerta, me violaron entre cinco hombres y perdí a mi madre”, son algunos de los motivos que me llevaron a convertirme en una adicta a la cocaína, dijo Suzy a Univision.

Entre lágrimas y risas, luego de años se juntó con su único hijo, quién está recolectando dinero a través de Internet para internarla en un centro de rehabilitación.

Anuncios

Relacionado