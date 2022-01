Tristan Thompson admite que sí tuvo un hijo; pide perdón públicamente a Khloé Kardashian

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Tristan Thompson ha reconocido, finalmente, que sí es padre del hijo de Maralee Nichols, con quien fue infiel en varias ocasiones a Khloé Kardashian. Después de meses de rumores y de un proceso judicial con Nichols por la paternidad del bebé, nacido en diciembre, el jugador de los Sacramento Kings lo ha confirmado públicamente.

En concreto, la estrella de la NBA ha publicado un comunicado en Instagram en el que reconoce la paternidad del recién nacido. “Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones”, comienza el deportista en el texto que ha compartido.

“Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos a los que he herido o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado”, agrega Thompson, que también tiene otro hijo de cinco años, Prince, fruto de su relación previa con Jordan Craig.

Thompson negó en varias ocasiones haber mantenido relaciones sexuales con Nichols en California, donde se presentó la demanda de paternidad. Pero la joven alegaba que la “única” fecha posible de la concepción de su hijo era el 13 de marzo de 2021, fecha en la que tuvo un encuentro con el baloncestista en Texas.

Más adelante, el deportista canadiense aseguró que únicamente tuvo encuentros esporádicos con Nichols: “No tuvimos ninguna cita en el sentido tradicional en ningún momento. No hubo cenas en restaurantes, ir al cine, viajar o cualquier otro indicio de una relación normalizada. Sólo había Snapchats de dónde y a qué hora nos encontraríamos y qué hoteles se utilizarían”. Una versión que ella contradijo, asegurando que estaban en contacto a diario y que su relación no se basaba sólo en el sexo.

Pide perdón públicamente a Khloé Kardashian

Fue precisamente este asunto el que terminó por dinamitar el año pasado la relación entre Thompson y Khloé Kardashian, que comenzó en 2016 y a raíz de la que tuvieron una hija en común, True, de tres años. El jugador de la NBA también ha pedido perdón públicamente a la miembro del clan Kardashian por todo el daño ocasionado.

“Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Ciertamente, mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, ha escrito en Instagram. De momento, Khloé no se ha pronunciado.

Relacionado