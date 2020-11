Triple corona inicia el sábado en el V Centenario; poolpote supera los cinco millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Siete ejemplares disputarán este sábado 14 de noviembre el clásico Matías Ramón Mella, primera pata de la triple corona del hipismo dominicano, que se desarrollará en la quinta carrera del Hipódromo V Centenario durante una tarde que promete un pago sobre los cinco millones de pesos al fanático que acierte el acumulado del poolpote.

Un cartel de seis carreras está programado para el sábado donde 40 ejemplares han sido inscritos para participar, incluyendo a tres que están pautados para hacer su debut en la segunda competencia.

Para la carrera, en honor al patricio que disparó el trabucazo, habrá una bolsa que sobrepasa los 300 mil pesos y participarán Lady T Sunade (1) y Silence Wells (4) formando binomio para el Wells Stable, Lady Tsunade será montada por Geison Hernández y entrenada por Germán Rojas, mientas que Silence Wells participará bajo la preparación de Juan E. Ozuna y con la monta de Jimmy Jiménez.

La carrera a distancia de 1.700 metros también contará con la participación de Condor Flying (2) con la monta de Jonathan Saldaña, para el establo Ironline y con los entrenamientos de Francisco Rodríguez; en el paño (3) estará Counsellor para el establo Santa Cruz, montado por el aprendiz Trusman Quevedo y entrenado por Rafael Cabral, el ejemplar es hermano de Cadeu de Arcala, quien se fue ganador de la triplecorona en el 2019.

Desde la posición (5) saldrá Golden Trébol que tendrá su primera participación para el establo Don Manríquez y bajo los entrenamientos de Manuel Acevedo, también será la primera ocasión que lo conduzca William Luis. Cadete (6) será conducido por Carlos De León, correrá bajo los cuidados de Cleve O. Pérez y para los colores del establo Siboney, entre los participantes es el único ejemplar que ha ganado carreras de grado, cuando lo hizo el 25 de enero lo hizo en el Clásico Día de Duarte.

Cerrando el grupo estará Huracan P. (7) pupilo del establo Pryca que será entrenado por el veterano José Ronzino y bajo la conducción del venezolano José Villalobos.

Debido a las medidas de precaución contra el Covid-19, las carreras se están desarrollando sin públicos en las graderías del hipódromo, por tal motivo los interesados podrán disfrutar la carrera a través de Digital Visión (canal 63), así como las redes sociales del V Centenario y su canal de You Tube “Hipódromo V Centenario Oficial”.

Otras competencias

Abriendo la programación se enfrentan siete importados en 1.100 metros, donde sobresalen Congrats Rob (7) y Chuchudino (5). La segunda presenta el debut de La Negra Pola (4), Destructor (6) y Estela Ramona (9), en la misma sale como el principal Tsunami P (7), con Plymouth Colony (3) como principal rival.

Bitter Wife (1), Osita (2) y Learned Petite (3) lucharan la supremacía de la tercera carrera en 1.200 metros. El Cuarto Elemento (4) y Gerald The Killer (5) tienen chance de sorprender.

En la cuarta carrera participarán siete competidores con El Travieso G (1), Soul Of The North (2) y Mixed Name (3) como los principales. Sin embargo, no se puede descartar a Wild Word Rocket (6) que pese a tener casi dos años sin correr, está bien preparado para la prueba. En la carrera del cierre se destacan Abrahan A (1), Pirata del Caribe (3) y Sebastians Side (4).