Tributo a un juez constitucional ejemplar: Víctor Joaquín Castellanos Pizano

Ante la inminente renovación del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, resulta pertinente −previo a la salida de los últimos 5 jueces de la primera matrícula que conformó esta alta corte−, efectuar una breve reflexión sobre las cualidades que caracterizan al magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano (mi jefe). Para aquellos no familiarizados con su figura, el magistrado Castellanos Pizano ha sido miembro del Pleno del Tribunal Constitucional dominicano desde el 2011 hasta la fecha.

Como letrada de su despacho, me he atrevido a redactar estas líneas con el fin de resaltar, de manera breve, el liderazgo del magistrado basándome en mi experiencia laboral (la cual abarca el período desde noviembre de 2016 hasta la actualidad). Mi intención es ilustrar ciertas virtudes del magistrado que, a mi juicio, deberían ser tomadas en consideración al momento de escoger a los integrantes de un tribunal tan importante como es el Tribunal Constitucional, en vista de que éste último tiene a su cargo la significativa labor de salvaguardar la soberanía nacional, así como los derechos y deberes fundamentales de todos los dominicanos.

Creo firmemente que, al margen de preferencias políticas, ideológicas o religiosas, un juez constitucional debe ser una persona humilde, ética, ecuánime y firme en sus valores. Aunque la capacidad, mérito y la antigüedad son factores relevantes a la hora de evaluar a los candidatos, sostengo que las cualidades personales no deberían ser subestimadas por los órganos de selección. Esta postura se basa en el reconocimiento de que las preferencias políticas, religiosas e ideológicas son inherentes al ser humano. Desafortunadamente, no disponemos de un mecanismo eficaz para identificar a aquellos que se inclinan hacia a una determinada corriente política o religión. De manera que, lo importante es separar estas creencias de la imparcialidad requerida en la función judicial, la cual debe ser ejercida en representación de los mejores intereses del país.

Como se había expuesto previamente, con la culminación del proceso de selección de los nuevos jueces integrantes del Tribunal Constitucional, el magistrado Castellanos Pizano concluye su mandato, dejando un legado de integridad, sabiduría y dedicación a la justicia constitucional dominicana. Puedo afirmar que el mismo ha desempeñado su función adherido a los valores democráticos, defendiendo incansablemente nuestra soberanía, el bienestar nacional y el tejido social que nos une como nación.

Más que un destacado jurista, el magistrado ha sido un maestro de la formación ética e intelectual, y un líder moral preocupado por el bienestar de sus empleados. En su despacho, los letrados hemos tenido acceso a una abundante bibliografía, no solo jurídica, sino también técnica, con la cual hemos logrado sostener su compromiso con la excelencia. Esta última cualidad se ve reflejada en la calidad de sus sentencias, a través de las cuales se pretende sobre todo lograr una comunicación efectiva entre el Tribunal y los ciudadanos. Las anécdotas sobre mis primeros intentos en la elaboración de proyectos de sentencia, siempre marcadas por sus minuciosas observaciones, han sido fundamentales para mejorar la calidad de mi trabajo, enseñándonos a no conformarnos y a comprender que la excelencia es un camino continuo, no un destino final.

En otros ámbitos, los empleados del magistrado Castellanos Pizano hemos contado con su empatía y apoyo incondicional en aspectos académicos, de salud y otros temas cruciales en la vida de cualquier ciudadano dominicano. Más allá de sus logros como juez, lo que realmente llama la atención en la figura del juez Castellanos Pizano son sus cualidades y virtudes humanas; su respeto por las opiniones divergentes, trato ecuánime e integridad inquebrantable han sido pilares notorios en su gestión.

Una de las enseñanzas más importantes que nos deja el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano es el deber de priorizar la familia. Su ejemplo como esposo, padre y abuelo nos han inspirado a valorar el equilibrio entre la vida profesional y personal. Es un hombre que constantemente presume a su familia; un fiel admirador de su esposa, hijas y nietos. De hecho, en todas las actividades laborales, sus empleados tuvimos la dicha de observar los lazos amorosos que unen a esa brillante y honrada familia santiaguera.

La trayectoria del magistrado constituye un ejemplo vivo de lo que significa ser un servidor abnegado de la justicia constitucional dominicana. Su paso por el tribunal no solo se refleja en los fallos de los cuales ha sido ponente, sino también en el estándar de excelencia que logró establecer en la dinámica de trabajo de sus letrados.

En conclusión, estimo que Santiago y el país han tenido el privilegio de contar con un juez constitucional de su altura, pero quienes hemos trabajado a su lado hemos tenido el honor aún mayor de conocer al hombre detrás de la toga. A medida que culmina su periodo, sólo puedo expresar mi más profunda gratitud y admiración por un mentor y líder como pocos: el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano.

Por Brianda Trujillo