Tribunal otorga 10 días de plazo a Jean Alain para recibir documentos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Tercer Juzgado de Instrucción le otorgó un plazo de 10 días, a partir del martes dos de mayo, a Jean Alain para recibir los documentos que alega que aún no posee para utilizarlos en su defensa.

El juez Amaury Martínez tomó la decisión, al observar que es una causa justificable, según explicó.

El juez suspendió la audiencia que se sigue contra Jean Alain y contra los demás imputados en el caso Medusa, para el viernes 12 del mes de mayo, por ser esa la fecha más cercana.

Se recuerda que en la audiencia pasada, Jean Alain dijo que aún no ha recibido todos los documentos que solicitó su defensa.

«No estamos aquí para ruegos, no estamos aquí para dilatar y empujar el tiempo, llevar a este tribunal, que tiene el tiempo arriba, que quiere ser eficiente, a que diga bueno, eso no aparece, no, entréguennos mis documentos», expresó Rodríguez al dirigirse al juez.

«Nosotros no estamos pidiendo, eso no fue lo que ordenó el Cuarto Juzgado, eso no fue lo que ratificó este honorable tribunal, entréguenme todos los documentos», repitió.

Agregó que «cuando nos hicieron esa entrega, nos hicieron la entrega de 46 documentos que ya habíamos depositado en la apelación y dejaron de entregar cerca de 100 documentos».

Asimismo, se refirió al tema de los boletos aéreos. «Necesito que usted me entienda, para que entienda la naturaleza de porqué el ruego, de manera puntual estoy acusado de haber solicitado, ¿Qué tiene la acusación? las facturas y los boletos, sin eso yo no tengo cómo probar que yo no los solicité, estoy pidiendo un documento obligatorio «, resaltó.

Juez desestima dos peticiones

El juez desestimó la solicitud de reposición de plazo por un periodo de 15 días del imputado Jonathan Loander Mendina, quien había solicitado el aplazamiento de la audiencia por un problema de salud de él y de su esposa.

El rechazo del juez estuvo basado en que el referido imputado ha sido beneficiado de una serie de plazos en las últimas semanas y en que el pedimento “no es lo suficiente pertinente y lógico”, porque la defensa alega que no se ha podido reunir con su defendido para ver los elementos de prueba del expediente.

El tribunal también rechazó el pedimento de un plazo de 15 días de la barra de defensa de Alfredo Alexander Solano, con el fin de recibir unos documentos de la Cámara de Cuentas.

El juez otorgó una pausa para evaluar las ratificaciones y ponderar sobre el pedimento de los imputados.