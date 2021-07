Tribunal ordena a la Fiscalía del Distrito Nacional reabrir el caso contra David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional continuar con las investigaciones por presunta violencia machista contra el expelotero David Ortiz, popularmente conocido como ‘Big Papi’.

Los magistrados Pedro Sánchez Rivera, juez presidente en funciones; Luis Omar Jiménez Rosa y Rosalba Garib Holguín, confirmaron la resolución de la jueza Arisleyda Méndez, del Quinto Juzgado de la Instrucción, que revocó el archivo de la querella presentada contra Ortiz que dispuso la Fiscalía del Distrito Nacional.

La querellante es la ex compañera sentimental del exastro de los Medias Rojas de Boston Fary Almánzar Fernández, destacó una nota de prensa.

El tribunal dispuso, asimismo, que la Fiscalía del Distrito Nacional disponga de un plazo de 20 días para que presente el caso ante un juez de la instrucción.

Los jueces precisaron que las partes pueden proponer diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, siendo deber ineludible del fiscal investigador exponer, ante una negativa de realización de diligencias, la fundamentación de esa negativa, lo que supuestamente no ha ocurrido en el caso.

Ortiz y Almánzar Fernández procrearon un hijo que está bajo la custodia de la madre.

En mayo pasado, Ortiz negó este jueves que haya incurrido en violencia machista contra la mujer.

“Ella no tiene manera de probar que he ejercido violencia contra ella, ahí nunca pasó nada de violencia física, ella sabe que el abuso y la violencia no van con mi persona, tengo a más de 15 personas que pueden probar que nunca hubo violencia”, afirmó el ‘Big Papi’ en esa oportunidad.

Ortiz se retiró del béisbol en activo al finalizar la temporada de 2016 en las Grandes Ligas, con un promedio al bate de .286, 541 cuadrangulares, 1,758 carreras impulsadas, 1,419 anotadas, 632 dobletes, 8,640 turnos, .620 de ‘slugging’ y un OPS de 1,021.

