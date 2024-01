Tribunal no le impone impedimento de salida del país a Wander Franco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este viernes la Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata, le impuso la medida de coerción tanto al pelotero Wander Franco como a la madre de la menor con la que sostuvo una relación amorosa.

El referido tribunal sólo le impuso a Wander Franco como medida de coerción una garantía económica de RD$2 millones y la presentación periódica durante seis meses, los días 30 de cada mes.

Pese a estar siendo acusado junto a la madre de la menor, lavado de dinero y explotación sexual, el tribunal no le impuso impedimento de salida del país entre las medidas tomadas en su contra, hasta que se tome una decisión definitiva del caso.

A la que sí le fue impuesto impedimento de salida del país y prisión domiciliaria, fue a la madre de la menor, la cual según el testimonio de su propia hija, la usaba para sacarle dinero a los hombres con los que esta se relacionaba.

En el expediente de solicitud de medida de coerción, instrumentado por el Ministerio Público, una prima de la madre de la joven explicó que la menor le confesó que su madre creía que ella era un objeto.

«Ella está sacando dinero por mí, fuimos a unos 15 de una prima y ahí estaba borracha, ahí me tiró una piedra, (…), ella me quiere ver dominada y quiere pedir dinero por mí, si le presento a alguien siempre le está pidiendo y le dice -(la menor) tiene que ir al colegio, tiene que pagar salón, que no tiene para el salón».