Tribunal excluye como testigo al auditor judicial del MP en caso Odebrecht

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Las defensas técnicas de Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez solicitaron al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que se excluyera a Julián Rojas Rosario, testigo del Ministerio Público que continuaría testificando sobre las declaraciones juradas de patrimonio y el supuesto enriquecimiento ilícito de estos imputados, por considerar su testimonio carecería de objeto, tras la exclusión en la audiencia anterior los análisis financieros a las declaraciones juradas preparados por este testigo.

En un primer momento, el tribunal rechazó la solicitud de exclusión por entender que Rojas podía abordar otros aspectos no vinculados a los análisis financieros de las declaraciones juradas; sin embargo, la defensa técnica de Andrés Bautista interpuso un recurso de oposición en audiencia, al cual se le adhirieron los coimputados Díaz Rúa, Galán y Roberto Rodríguez.

En tal sentido, solicitaron al tribunal retractar su decisión porque el objeto probatorio por el cual fue ofertado el testigo Julián Rojas era para hacer el análisis de las declaraciones juradas ya excluidas y, por lo tanto, éste testigo no podía deponer sobre el incremento patrimonial no sustentado ni tampoco sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, pues esto era función de la Cámara de Cuentas conforme a la ley núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio.

El Ministerio Público pidió el rechazo del recurso de oposición sobre la base de que no se aportó ningún argumento novedoso y que la pretensión probatoria de Rojas no se limitaba a los análisis financieros.

El Primer, por mayoría de votos, acogió el recurso de oposición de los acusados y decidió excluir al testigo al considerar que no se trataba del testigo idóneo para probar supuestos de falsedad u omisiones en las declaraciones juradas, así como respecto al enriquecimiento ilícito ya que esto corresponde, según la ley núm. 311-14, a la Cámara de Cuentas, por lo que su testimonio no puede ser incorporado al juicio por no ser el funcionario competente para la demostración de estos ilícitos.

Ante esa decisión, el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, recusó a las juezas mayoritarias de la decisión, Tania Yunes y Jissell Naranjo, pues entendía que la decisión no se fundaba en derecho, a pesar de reconocer al momento de la recusación de que el tribunal en numerosas ocasiones había rendido decisiones a favor y en contra tanto del Ministerio Público como de la defensa.

El juicio del caso Odebrecht continuará el jueves 11 de marzo de 2021, fecha para la cual fue fijada para dar tiempo a que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación hecha por el Ministerio Público.