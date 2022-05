Tribunal declara en rebeldía a dos imputados en caso Antipulpo y emite orden de arresto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Deiby Timoteo Peguero emitió este lunes orden de arresto contra dos imputados en el entramado de corrupción Antipulpo, tras declararlo en estado de rebeldía, por no presentarse en la audiencia del juicio preliminar.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso orden de arresto a Rafael Leonidas y Carlos Martín Montes de Oca, tras acoger el pedimento del Ministerio Público que fueran declarados en estado de rebeldía.

El magistrado tomó esta decisión debido a que Leonidas cambió de dirección y sus abogados no lo notificaron ante el tribunal; mientras Montes de Oca, envió un certificado a través de su defensa de que tiene problemas de salud, como vértigo, pero no que necesitaba reposo absoluto, por lo que consideró que esto no justifica su ausencia en la audiencia.

En el caso de la inasistencia de Paola Mercedes, imputada también y esposa de Leonidas, ésta no se presentó porque tiene licencia posnatal, por lo que se aplazó la audiencia por la ausencia de estos imputados para el 30 de mayo, a las 9 de la mañana.

José Rafael Ariza, defensa de uno de los implicados, explicó que los encartados declarados en rebeldía, fue porque el certificado médico no decía específicamente que debía guardar reposo y el otro por ocultar domicilio.

De acuerdo al órgano persecutor, la supuesta red de corrupción estafó al Estado por más de 5 mil millones de pesos, desde el 2012 hasta el 2020, cuyo principal cabecilla era Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

El documento acusatorio indica que el que el presunto entramado de corrupción de los hermanos Medina Sánchez, realizó maniobras fraudulentas como alteración de documentos, medicamentos de alto costos sobrevaluados, conduces falsos, medicamentos pagados pero no entregados, entre otros delitos.

Además de Magalys y Alexis, son acusados Fernando Rosa, quien dirigió el Fonper; Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona. También Francisco Pagán Rodríguez, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Aquiles Alejandro Christopher, fiscalizador de esa unidad estatal.

La acusación del caso presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública; al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Asimismo, el órgano investigador presentó cargos contra las empresas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

