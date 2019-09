Tribunal conocerá este jueves recurso de Habeas Corpus interpuesto por Marlin Martínez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cuarta Sala Penal de la jurisdicción de Santiago fijó para este jueves el conocimiento de un recurso de Habeas Corpus interpuesto por la defensa de Marlin Martínez, con la cual buscan la libertad de la implicada, alegando irregularidad en la prisión.

La magistrada Altagracia Mejía Arias ordenó que Marlin Martínez sea presentada ante este tribunal a las 2:00 p. m. del próximo jueves, a fin de que esta jurisdicción examine la legalidad de la prisión.

El martes tres de septiembre, Marlin Martínez, recluida en la cárcel de Rafey – mujeres, intimó al Ministerio Público, a través de su abogada Ingrid Hidalgo, para que en un plazo de seis horas ejecutara la libertad de su cliente y al este no hacerlo se le interpuso dicho recurso, alegando irregularidad en la prisión.

La jueza convocó a la abogada de Martínez, Ingrid Hidalgo, Vladimir Antonio García Hidalgo y Manuel Antonio García, así como al Procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, a la procuradora adjunta de la corte del Distrito Nacional, Carmen Alardo y la fiscal titular de la provincia Duarte.

Carmen Alardo, tras ser consultada sobre el recurso de Habeas Corpus, dijo que le Ministerio Público está firme en no ejecutar la libertad de Marlin Martínez, ya que no hay ninguna decisión que así lo ordene, reiterando que no se dejará presionar por acciones que tergiversen la ley y la justicia.

Se recuerda que la cámara penal de la corte de apelación de San Francisco de Macorís redujo de cinco a dos años la pena impuesta por un tribunal colegiado de esa jurisdicción que también condenó a 30 años de prisión a su hijo Marlon Martínez, culpable del asesinato de la adolescente embarazada Emely Peguero en agosto del 2017.

Anuncios

Relacionado