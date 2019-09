Tribunal condena tres exfuncionarios SEMMA acusados de desfalco por RD$500 millones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dictó tres años de prisión en contra de tres exfuncionarios del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), tras ser hallados culpables de incurrir en prevaricación y desfalco al Estado por más de RD$500 millones.

La sentencia fue dictada durante la celebración de un nuevo juicio en contra de Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno, luego de acoger la solicitud hecha por el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El tribunal además le impuso como pena accesoria la degradación cívica en cuanto a no ostentar cargos y empleos públicos por el mismo período de la pena impuesta, así como al pago cada uno de una multa ascendente a la suma de RD$500 mil. Igualmente, ordenó que Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga Díaz Moreno paguen las costas penales del proceso.

El dispositivo de la sentencia establece además que deberán restablecer a la ARS SEMMA en el caso Marcelino Rijo Guzmán la suma de RD$1,001,893.50, Rijo Guzmán y Eddy Leonardo Terrero Fermín también deberán pagar de forma solidaria RD$64,210,460.78 y Bélgica Olga Díaz Moreno RD$1,657,525.76.

En el aspecto civil, el tribunal condenó a los tres imputados al pago de RD$5 millones cada uno a favor del SEMMA como justa y adecuada indemnización por los daños que le causaron, mientras que Marcelino Rijo Guzmán y Bélgica Olga Díaz Moreno además deberán pagar las costas civiles del proceso.

La sentencia fue dictada por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano, la Constitución de la República, precedidas de la violación a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, modificada por la Ley No. 449-06, la Ley Organica de Educación No. 66-97, los Decretos Nos. 490-07, 2745, 543-86 y 639-03 y la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

La sentencia impuesta deberá ser cumplida en el caso de Rijo Guzmán y Terrero Fermín en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, mientras que Díaz Moreno en el CCR de Najayo Mujeres, de San Cristóbal.

El Ministerio Público destacó que se trata de un caso emblemático porque fue llevado a todas las instancias judiciales, donde este órgano persecutor se mantuvo firme en las diferentes etapas del proceso durante las cuales presentó pruebas irrefutables que les permitieron finalmente lograr que fueran sancionados.

Se recuerda que en el mes de mayo de 2016 el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó al grupo a 3 años de prisión, recurriendo éstos en apelación donde le fue ratificada la sentencia y, posteriormente, luego que interpusieran un recurso de casación fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para conocer el nuevo juicio donde ahora fueron sentenciados a tres años de prisión y al pago de multas e indemnizaciones por las citadas sumas millonarias.

La sentencia dictada en contra de estos tres acusados de corrupción será leída íntegra el próximo 9 de octubre, informó el Ministerio Público a través de un comunicado de prensa

El Ministerio Público destacó en la información que esta sentencia reafirma el compromiso asumido en la lucha contra la corrupción y los esfuerzos que se realizan para que no haya impunidad y que todo el que haya incurrido en esa actividad ilícita pague las consecuencias.

Anuncios

Relacionado