Tribunal aprueba pago de US$800 MM para víctimas de tiroteo en Las Vegas

EL NUEVO DIARIO, LAS VEGAS. – El Tribunal de Distrito del Condado de Clark aprobó este miércoles un total de 800 millones de dólares en pagos de la compañía de casinos MGM Resorts International y sus aseguradoras a más de 4.400 familiares y víctimas del tiroteo en Las Vegas Strip, el más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos.

La acción finaliza un acuerdo anunciado a principios de este mes y resuelve decenas de demandas en vísperas del tercer aniversario del tiroteo que mató a 58 personas e hirió a más de 850 en un concierto al aire libre cerca del complejo de Mandalay Bay.

La jueza del Tribunal, Linda Bell, en una breve orden, destacó la “participación casi unánime en el acuerdo entre los posibles reclamantes”.

La masacre en Las Vegas ocurrió el 1ro de octubre de 2017, por la que las autoridades dijeron que más de 22,000 personas asistían a un festival de música al aire libre cuando un hombre armado que disparaba armas de estilo militar desde ventanas en el piso 32 del Mandalay Bay arrojó balas rápidas contra la multitud.

MGM Resorts, propietario del hotel y la sala de conciertos, no reconoció ninguna responsabilidad con el acuerdo. Pagará $49 millones dólares, mientras que sus compañías de seguros pagarán $ 751 millones.

“Estamos agradecidos de que la decisión acerque a las familias, las víctimas y la comunidad al cierre”, dijo la compañía en un comunicado. Señaló el aniversario del evento del 1 de octubre de 2017 y lo calificó como “un momento de gran tristeza y reflexión”.

Las ceremonias conmemorativas están programadas el jueves en varios lugares de Las Vegas, incluida una lectura de los nombres de los muertos a partir de las 10:05 pm, hora en que sonaron los primeros disparos.

El abogado Robert Eglet, el abogado de los demandantes que pasó un año arreglando el acuerdo con clientes, firmas legales y abogados en al menos 10 estados, dijo que los montos a desembolsar serán determinados por dos jueces jubilados y tiene la esperanza de que los pagos comiencen a realizarse antes del final del año.

“No ha habido objeciones y no esperamos apelaciones”, dijo Eglet a The Associated Press. “Enviaremos avisos del pedido. Después de 30 días, se depositarán los $ 800 millones”.

Eglet dijo anteriormente que todos los involucrados “reconocieron que no hay ganadores en litigios largos y prolongados con múltiples juicios en los que las personas y la comunidad están reviviendo el evento cada vez que intentamos un caso”.

Una lista de víctimas línea por línea, identificadas solo por sus iniciales, tiene más de 170 páginas de una denuncia civil de 225 páginas presentada el 9 de septiembre en busca de compensación y daños punitivos de MGM Resorts. Acusó a la compañía de casinos de negligencia, muerte por negligencia y responsabilidad en el tiroteo de 2017.

Millones de dólares podrían destinarse a los heridos más graves y permanentes, dijo Eglet, dependiendo de factores como la edad, la cantidad de dependientes, el tipo de lesiones, el tratamiento médico anterior y futuro y la capacidad para trabajar.

Un mínimo de $5,000 se destinaría a cada persona que presentara un reclamo por lesiones invisibles y no buscara atención médica o terapia.

Los administradores de la cuenta serán la jueza jubilada de Nevada Jennifer Togliatti y el juez jubilado de California Louis Meisinger, con la ayuda de la firma legal de gestión de reclamos con sede en Virginia BrownGreer.

Las presentaciones judiciales en el caso no mencionan al pistolero, Stephen Paddock, que se suicidó antes de que la policía se acercara.

La policía de Las Vegas y el FBI determinaron que el contador retirado de 64 años y jugador de póquer de alto riesgo planeó meticulosamente el ataque y actuó solo. Teorizaron que pudo haber buscado notoriedad, pero dijeron que nunca determinaron un motivo claro para el ataque.