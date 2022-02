Triangulación del presidente Abinader

A Rosario Espinal

En su libro Juegos de Poder, Dick Morris, consultor político, explicó la estrategia que utilizó para que Bill Clinton ganara la reelección en las elecciones norteamericanas de 1996.

La triangulación consiste en desplazarse al centro desde el extremo ideológico en el que se encuentre un dirigente, mediante la adopción como propios de algunos temas de la agenda de los sectores del otro extremo, sin perder la mayoría de la representación (y el apoyo) de su base tradicional.

De esa forma, no se le vería ya como un líder de un grupo, sino de todos, y se abriría la posibilidad de ganar votos tanto de los nichos aliados consuetudinarios, como de los que habrían sido (o de ser) adversos.

Actualmente, el presidente Luis Abinader, de forma espontánea, escuchando al electorado, se une al número de líderes mundiales que triangula con destreza y éxito. Me explico:

En el país existe un sector minoritario -pero ‘ruidoso’- compuesto por pequeños burgueses o profesionales liberales, en su mayoría educados académicamente, con acceso a medios de comunicación y a cátedras universitarias, cuyos temas principales son los siguientes: legalización del aborto en tres causales, minorías LGBT, política internacional laxa frente a Haití, y combate a la corrupción administrativa. Sus miembros se hacen llamar “liberales” o “progresistas”.

Aunque en 2020 el presidente ganó con una alianza que trascendió ideologías, dentro de los sectores que más se identificaron abiertamente con él se encontraban estos.

Sin embargo, en el ejercicio del gobierno el primer mandatario, democráticamente, no ha usado el poder de su oficina para imponer al país los temas más controversiales de dicha agenda, y se ha limitado a combatir un mal de todos: la corrupción.

Esto le ha ganado confianza de los conservadores, quienes -quiérase o no- son la amplia mayoría… Y dicha confianza, con el “picazo” del muro, ha empezado a convertirse en un apoyo activo que ciertamente le rendirá frutos electorales en 2024.

¿Le representa la triangulación algún riesgo? ¡En lo absoluto!

Esta estrategia puede fallar cuando se abandona mucho el sector propio para asumir uno que no lo es, y, por consecuencia, el dirigente se queda en un limbo, ‘sin pito y sin flauta’…

¡Pero este no es el caso!

El presidente cuenta con el apoyo de la base social y maquinaria política del PRM; de un amplio grupo de la clase media y el empresariado, así como los nuevos sectores conservadores que se están adhiriendo a él, y cuyas alianzas formales se prevé iniciarían en lo sucesivo.

¿Y los “liberales” o “progresistas”?

Con las nuevas alianzas, no los necesitaría. Sin embargo, no tienen otra opción que continuar apoyándolo. Muchos de sus líderes y operativos están desempeñando funciones técnicas y burocráticas en ministerios y en algunos ayuntamientos; otros son legisladores por causa de la alianza; se encuentran identificados con el Ministerio Público independiente y los aires propicios a la lucha anticorrupción; definitivamente no pueden volver atrás al PLD (actualmente casi cualquier cosa sería mejor), y no tienen un proyecto político propio con vocación real y efectiva de poder. En adición, el presidente nunca les ha cerrado los temas de su agenda, simplemente dejó al lance a que cada quién mastique su hojaldre… pasa que los conservadores han tenido más saliva…

#DuroPresidente ¡Lo está haciendo bien!

Por Daniel Perdomo Puello

