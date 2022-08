Trey Murphy destaca el aspecto mental como su principal mejora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Como le ocurre a la mayoría de los recién llegados, Trey Murphy tuvo que hacer frente a un exigente proceso de adaptación a la NBA. Después de ser seleccionado en la 17ª posición del draft de 2021, el antiguo alumno de la Universidad de Virginia completó una primera temporada en la liga repleta de obstáculos y numerosos altibajos.

Aún así, su mejor rendimiento coincidió con los últimos dos meses de la regular season, promediando 9,7 puntos, 3,4 rebotes y 19,5 minutos en los 17 encuentros finales. El jugador reconoció que su llegada a la liga le supuso un desafío, principalmente en lo que respecta al aspecto mental.

«Aquellos momentos en los que no estaba jugando mucho supusieron el mayor desafío», afirmó Murphy III, de acuerdo con el medio Basketball News. «Pero también fue cuando realmente aprendí mucho sobre mí mismo. Aprendí a mantener el rumbo. La NBA tiene una carga importante en el aspecto mental. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas en la cancha pero si tu mente no está bien, habrá muchas cosas que no te afectarán de manera positiva.»

Por ello, el ya sophomore ha estado trabajando durante el verano en reforzar su juego, no solo en el ámbito físico, sino también en el mental. «Me estoy volviendo mucho más inteligente. Simplemente tratar de leer lo que viene a continuación, para poder estar listo para todo lo que enfrente. Ser capaz de absorber esa energía y distribuirla cuando sea necesario.»

