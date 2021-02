Trevor Bauer se disculpó con los fanáticos de los Mets

Bauer anunció que los fanáticos que se inscribieron para la rifa de la gorra de los Mets firmada serán parte de una rifa para un futuro partido entre los Mets y Dodgers. El serpentinero agregó que también donará US$10,000 a varias organizaciones sin fines de lucro en Nueva York — Big Brothers Big Sisters of NYC, STEM Kids NYC, Get Schooled y the Variety Boys & Girls Club of Queens.