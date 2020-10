Trevor Bauer deja abierta la posibilidad de firmar con los Astros en la agencia libre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Trevor Bauer, quien finalizó su temporada con los Rojos de Cincinnati, será uno de los agentes libres de mayor cartel en las Grandes Ligas y también un reconocido crítico de los Astros de Houston a quienes a acusado de tramposos por su acción de robos de señas en la temporada 2017, pero a pesar de ello no se cierra a la posibilidad de escuchar ofertas de este equipo.

Bauer fue cuestionado en la red social Twitter, “si los Astros son el equipo que te pone el contrato más lucrativo este invierno, ¿lo considerarías?”, a lo que el lanzador respondió, “consideraré todas las ofertas”.

I will consider all offers https://t.co/ysVteUoYJX

— Trevor Bauer (@BauerOutage) October 4, 2020