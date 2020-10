Trevor Bauer coquetea con los Padres de San Diego a través de las redes sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El lanzador derecho Trevor Bauer, quien se dirige a la agencia libre tras su temporada con los Rojos de Cincinnati, es uno de los peloteros más activos en la redes sociales, las cuales ha utilizado para coquetear con los equipos de Grandes Ligas, como sus posibles destinos para la próxima temporada, siendo el último de ellos los Padres de San Diego.

“El de este año… El equipo de los Padres da miedo. Imaginen cómo se vería esa ofensiva, defensa y actitud el año que viene con una cuadra de lanzadores iniciales de élite”, publicó Bauer junto al símbolo de una cara guiñando un ojo, en su cuenta de la red social Twitter.

This year’s @Padres team is scary. Imagine what that offense, defense, and attitude could look like next year with a stable of elite starting pitchers 😉

