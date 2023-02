Tres que entrenaron a LeBron James reflexionan sobre el hito anotador y su carrera

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cuando LeBron James jugó en cuatro finales consecutivas de la NBA durante su segundo período con los Cleveland Cavaliers, ya se había consolidado como un ícono global con múltiples campeonatos de la NBA, premios MVP y apariciones anuales en el Juego de Estrellas. Pero su entrenador en ese momento, Tyronn Lue, vio más. Imaginó que James se convertiría en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA.

“Hablamos sobre eso, que tenía una oportunidad, y dijo, ‘Oh, lo que sea’”, dijo Lue, riéndose. “Ahora mira su vigésimo año. Está justo aquí.

James está de hecho allí. Necesita solo 63 puntos para superar a Kareem Abdul-Jabbar (38.387) por el primer lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos de la liga. Los Lakers juegan en New Orleans el sábado ( 6 ET, ESPN2 ).

“Nunca pensé que podría atrapar a Kareem anotando”, dijo James a los periodistas recientemente. “Eso nunca ha sido algo que haya estado en mi mente”.

Rara vez lo ha sido para algunos de los ex entrenadores en jefe más influyentes de James, que incluyen a Lue (Cleveland, 2014-18), Erik Spoelstra (Miami, 2010-14) y Mike Brown (Cleveland, 2005-10).

Los tres hablaron con NBA.com sobre el próximo hito de James, las críticas que ha enfrentado por su enfoque anotador, sus actuaciones anotadoras más impresionantes y más.

Nota del editor: Las siguientes conversaciones 1 a 1 se llevaron a cabo por separado durante la temporada 2022-23. Han sido editados y condensados.

¿Alguna vez imaginó a LeBron James convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA?

Mike Brown: Cualquier cosa que logre no me sorprende. Él es tan bueno. Es un gran problema conseguir el título goleador. Pero este es LeBron James. No hay nada que él vaya a hacer que me haga decir, ‘¿Él hizo eso?’ Hay todo tipo de récords que podría romper, si se lo propusiera.

Tyronn Lue: Ni siquiera lo pensé hasta que comencé a escuchar la charla sobre lo cerca que estaba. El año pasado, estaban hablando de si promedió 20 y tantos puntos en todos estos juegos esta temporada… Pensé: ‘¿Maldita sea, eso es todo? Por lo general, miras a ‘Bron como un tipo que pasa primero. Ser el máximo goleador de todos los tiempos es una locura.

Erik Spoelstra: Ciertamente no estaba prestando atención a eso hace 10 años. Pensé que sería intocable. Pero definitivamente no pensé en el contexto o la perspectiva de esto. Es realmente increíble que LeBron vaya a ser el máximo anotador de todos los tiempos y posiblemente el pasador más habilidoso. Creo que podría jugar hasta los 50 y romper los dos [récords de anotaciones y asistencias]. Creo que sería increíble si pudiera romper el récord de (John) Stockton. Podría hacerlo siempre y cuando juegue lo suficiente [ risas ].

¿Dónde clasifica el próximo hito de LeBron en relación con el resto de sus logros?

Marrón: Esto es enorme. Está ahí arriba. Estás hablando de un título goleador en la historia del juego. Esto no me sorprende por quién es él y cuán concentrado está en ser el mejor. El título de goleador está ahí arriba, pero estoy más asombrado por lo bien que ha cuidado a las personas que lo rodean fuera de la cancha y cómo ha contribuido a que tengan sus propias carreras individuales exitosas.

Eso es casi más importante que cualquier cosa que haya hecho en la cancha de baloncesto porque ha tocado la vida de las personas de una manera que nadie más ha hecho. Estoy asombrado por cómo se ha manejado fuera de la cancha, con su trabajo comunitario, donde está sentado Maverick [Carter] y Rich Paul. Es tan leal y considerado con su enfoque. No se trata solo de él y de ganar dinero. Se trata de él, su familia inmediata y su comunidad. Ha animado al grupo como ningún otro. Eso es tan impactante como el récord de puntuación.

Lue: Este tiene que ser el número 1, viendo cuánto tiempo Kareem ha mantenido este récord (desde 1984). Sé que LeBron tiene sus campeonatos y MVP. ¿Pero ser el máximo anotador de todos los tiempos en la historia de la NBA, considerando todos los grandes jugadores que han pasado por este juego? Eso es un gran logro.

Spoelstra : Es bastante increíble convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Todavía soy entrenador y creo que necesitas hacer las jugadas correctas y compartir el juego y la pelota. Pero este juego también se trata de poner la pelota en la canasta. Ser el mejor de todos los tiempos en poner la pelota en la canasta, eso es algo.

¿Qué opinas de las críticas que LeBron ha recibido a lo largo de su carrera de que es demasiado desinteresado o que no está dispuesto a aceptar el tiro importante?

Brown: Es un toro—-. Es un basquetbolista que sabe ganar campeonatos y liderar a su equipo. Más importante aún, sabe cómo hacer la jugada correcta. Puedes tener muchos compañeros de equipo descontentos si no sabes cómo, o si eliges no hacer la jugada correcta en el momento correcto. No hubiéramos avanzado contra Washington (en los playoffs de la NBA de 2006) si no hubiera golpeado a Damon Jones para un tiro en salto abierto en la esquina izquierda. Cosas como esas no solo nos ganaron juegos, sino que nos ganaron series de playoffs y acercaron a nuestro equipo.

Eso nos ayudó a ganar series con el tiempo por el respeto y la confianza que necesitas tener con un equipo para ser grande. Entonces, es una mierda. Es solo un tipo que va a hacer la jugada correcta. Es más que capaz de ganar juegos para ti en la última posesión. Ha golpeado tiros ganadores. Conectó uno para nosotros en un juego de playoffs contra Orlando en la parte superior de la llave [en las Finales de la Conferencia Este de 2009]. No tiene miedo de hacerlo. Pero va a hacer la jugada correcta en el momento correcto. Como entrenador, puedo vivir con eso.

Lue: Todavía tiene un promedio de 28 puntos por juego [ risas ]. La gente siempre va a tratar de criticar su juego. Pero algunas cosas son ridículas. El hombre promedió 28 puntos por juego (durante su carrera). no lo entiendo Él sabe cuándo encenderlo y encenderlo y cuándo involucrar a los muchachos y conseguir oportunidades para los muchachos. Él ha dominado eso.

Spoelstra: Pensé que era estúpido y tonto. El chico hace la jugada correcta. Eso es lo que muchos jugadores no hacen, particularmente con esta nueva generación de AAU que son jugadores que disparan primero y tocan primero. Solo quieren impactar el juego con tener la pelota en sus manos y disparar, mientras todo lo demás en secundaria. LeBron vio todo a través de un prisma y lente diferente. Usaría su talento y su coeficiente intelectual excepcional para hacer la mejor jugada ofensiva para el equipo. Podía dominar anotando o pasando. Hubo partidos en los que dominó absolutamente el juego con solo pasar y preparar a sus compañeros.

Para un jugador desinteresado, que LeBron ha sido toda su carrera, hubo demasiados casos durante nuestro tiempo juntos en los que fue criticado por ser demasiado desinteresado. ¿Decir eso sobre el máximo goleador de todos los tiempos en la historia del juego? Demuestra que incluso con su talento y capacidad para anotar, siempre quiere jugar de la manera correcta. Quiere involucrar a todos. Quiere que sus compañeros marquen y sientan que tienen un papel en ello. Eso es lo que siento que es más notable.

¿Cuál fue la mejor actuación anotadora de LeBron cuando lo dirigías y qué recuerdas de ese juego específico?

Brown, sobre la actuación de 48 puntos de LeBron contra Detroit en el Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este de 2007: En ese juego, anotó 25 puntos seguidos para nosotros (desde 2:16 restantes en el último cuarto hasta dos tiempos extra). Fuimos uno de los primeros equipos que comenzó a jugar pick-and-roll extendido. Esa es una de las razones por las que tenemos a Damon Jones, Donyell Marshall y Daniel Gibson. Sabíamos que a LeBron le gustaba la pelota en la parte superior de la cancha. Sabíamos que era imparable cuando tenía el balón allí. Distribuimos a los muchachos, lo dejamos ir cuesta abajo y hacer jugadas.

Nuestra ofensiva no fue complicada. Todos sabían lo que venía, pero la gente aún no podía detenerlo. Cuando no era tan buen tirador como lo es ahora, ¿ser capaz de anotar tantos puntos seguidos en un juego de playoffs contra una defensa de los cinco primeros? Los veteranos, el tamaño y la longitud que tenían en ese equipo fueron absolutamente notables. Sólo quería asegurarme de que nos quitáramos de en medio de su camino.

Lue, sobre los 51 puntos más altos de la carrera de LeBron en los playoffs contra Golden State en el Juego 1 de las Finales de la NBA de 2018 y su esfuerzo de 57 puntos contra Washington el 3 de noviembre de 2017: Ese juego de 51 puntos que tuvo contra Golden State en las Finales fue tan fácil. No fue ruidoso. Al final del juego, yo estaba como, ‘Maldita sea, ¿tenía 51?’ El 57 contra los Wizards fue muy sonoro. Tenía muchas volcadas y triples. Los fanáticos estaban realmente metidos en eso. Le encanta jugar en Washington, y los fanáticos se estaban volviendo locos. Hay veces que lo he visto donde tiene esa mirada. Entonces sé que esta noche va a ser una gran noche. Siempre ha sido capaz de armar ese tipo de juegos donde su espalda está contra la pared. Si necesita ser goleador, lo hará.

Spoelstra, sobre la actuación de 61 puntos en la temporada regular de LeBron contra los Charlotte Hornets el 3 de marzo de 2014 y su juego contra San Antonio en las Finales de la NBA de 2013: La forma en que [los Hornets] estaban maquinando, estaban tratando de quitarle todo lo demas. Ese fue un ejemplo perfecto de ellos tratando de limitar el movimiento de nuestra pelota y tratando de involucrar a todos los demás. LeBron simplemente dijo: ‘Está bien, si esa es la cobertura, entonces voy a aniquilar esa cobertura hasta que hagas un ajuste’. Lo hicieron, pero aun así terminó yendo por 61. Todavía conservo el puntaje de ese juego. ¿Sabes por qué guardé eso? Porque era muy inusual que LeBron obtuviera 61 [puntos]. Por lo general, juega para involucrar a todos y hacer la jugada de baloncesto correcta. Eso a veces se está convirtiendo en un concepto extraño en esta liga.

Cuando jugamos contra San Antonio en las Finales (en 2013 y 2014), ese fue definitivamente uno de sus esquemas. Querían limitar a todos los jugadores de rol y obligar a LeBron y Dwyane [Wade] a hacer muchos tiros desde el perímetro. Eso mostró la mejora del juego de LeBron en ese momento. Ahora, es un brillante tirador de tres puntos. Te va a matar sin importar cuál sea la cobertura. Pero en aquel entonces, ese todavía era el plan de juego. Fue para obligarlo a lanzar tiros en salto largo y hacer lo que fuera necesario para evitar que se metiera en la pintura y evitar que involucrara a otros jugadores. San Antonio lo hizo mejor que nadie al intentar acotar a los jugadores de rol. Oportunamente, en el Juego 7 (en 2013), LeBron tuvo que derribar dos grandes tiros en salto bajo presión para sellar la serie en la recta final y ayudarnos a ganar ese campeonato.

¿Cómo ha evolucionado LeBron como goleador?

Brown:Si tenía una debilidad entre comillas en el pasado, era él constantemente haciendo tiros desde el exterior. Pero sabías que con su ética de trabajo llegaría al punto en que sería uno de los mejores tiradores de triples del juego. Ahora está en el punto en el que no puedes faltarle el respeto a su habilidad para lanzar el balón. No puedes jugar con él suave y no puedes jugar bajo pick and rolls. Con su inteligencia, tacto, tamaño, fuerza, visión y capacidad de pase, es casi imposible marcar. Solo con su ética de trabajo, sabías que no tendría debilidades en cierto punto de su carrera. Así ha podido conseguir los récords que tiene ahora, en especial el récord goleador. A tu cuerpo le cuesta un peaje tener que ir cuesta abajo y anotar a través del tráfico en cada jugada. Tu juego tiene que ser versátil. Él está a la vanguardia de la misma.

Para poder anotar al nivel que él ha anotado, también debes tener compañeros que estén dispuestos a llevarte el balón en el momento adecuado. Parte de lo que implica eso es tener compañeros de equipo que confíen en ti y se sientan seguros de que les devolverás el balón si están abiertos. Ser capaz de ser tan desinteresado y aun así anotar al nivel en el que es capaz de anotar, eso es un testimonio de que es un gran compañero de equipo.

Lue: Siempre ha sido un anotador, pero siempre ha sido el tipo de persona que hace la jugada correcta. Ves muchos grandes anotadores que lanzan sobre equipos dobles y triples y hacen lo que pueden para tomar tiros difíciles. Simplemente toma el tiro correcto. Si es el final del juego y dos están sobre él cuando tiene la pelota y un tipo está completamente abierto, el tipo obtendrá la pelota de baloncesto. Eso es lo que lo hace diferente.

Spoelstra: LeBron es posiblemente el mejor imitador en la historia del juego. Veía el movimiento de alguien y decía: ‘Me gusta eso, quiero poner eso en mi caja de herramientas’. Trabajó en él durante dos o tres semanas y luego se convirtió en un arma de inmediato. Lo aplicó en los partidos bajo presión. Para el segundo o tercer año, necesitábamos que fuera una amenaza en el poste y fuera una fuerza. No podía ser sólo una amenaza pasajera. Tenía que ser alguien que tuviera un movimiento en su juego. Pat [Riley] le había hablado sobre desarrollar un poco de gancho como Kareem y Magic [Johnson]. LeBron dijo: ‘Eso es algo interesante’. Trabajó en él y de repente se convirtió en un arma.

Luego trabajó diligentemente con el entrenador [David] Fizdale en sus tiros en suspensión como Michael [Jordan] en cada hombro. Se volvió tan mortal que los equipos se vieron obligados a hacer lo que no querían hacer. Eso fue ponerle dos defensores en el poste. Ahora podría decirse que una de las principales amenazas de pase en la historia del juego puede involucrar a todos. Fue necesario ese trabajo para poder obtener algunas tomas que fueron tan increíblemente valiosas para nosotros. Realmente habla de su ética de trabajo. Estaba realmente comprometido con su desarrollo.

También comenzó a observar a Ray Allen y toda su rutina de tiro. Creo que esa fue la génesis de lo que estás viendo ahora con su juego de 3 puntos. Es tan mortal detrás de la línea de 3 puntos. Observaría a Ray. Cualquiera que fuera la rutina de Ray, LeBron lo haría. Nunca jugamos contra LeBron así. Realmente no lo estaba usando con nosotros. Simplemente haría la rutina de Ray y eventualmente, eso se convirtió en lo que podía hacer en este momento. También observaba a Dwyane con sus cortes y movimientos sin balón. Entonces LeBron decía: ‘Voy a hacer todo eso’. LeBron observaría a [Chris] Bosh y tomaría sus bengalas y pick and rolls y cómo llegó al aro. Se convirtió en una gran parte de nuestro sistema, especialmente cuando jugábamos con él en el 4. Lo que sea que esté haciendo un gran jugador, lo observará y lo agregará a su conjunto de herramientas.

¿Qué has visto en el régimen de entrenamiento y dieta de LeBron que lo ha ayudado a jugar tanto tiempo?

Brown: Hablas sobre el trabajo previo o posterior a la práctica, él lo está logrando. Muchos muchachos generalmente eligen uno u otro. Pero a una edad temprana, estaba haciendo ambas cosas. Después de quedar eliminados en las Finales de la Conferencia Este [2009], estaba en la oficina tres días después y traje a mi hijo, Elijah, conmigo cuando estaba en la escuela secundaria. Estábamos en mi oficina y Elijah me dijo que quería ir a disparar. Después de ir al gimnasio, vuelve a la oficina segundos después y dice: ‘¡Papá! ¡LeBron está aquí! ¡Está en la sala de pesas! Se preguntó: ‘¿Qué está haciendo aquí? ¡Acabamos de perder! ¿No debería estar en las Bahamas de vacaciones?

Me reí. Le dije: ‘Amigo, todos piensan que LeBron simplemente entra en esta cabina telefónica y sale como Superman. No entienden lo duro que trabaja para ser quien es. Cuando se iba de vacaciones, siempre se llevaba a uno de nuestros entrenadores de desarrollo de jugadores con él. Fue uno de los primeros muchachos en contratar a un entrenador personal en Mike Mancias para adelantarse a la curva en el cuidado de su cuerpo. Mike conocía su cuerpo desde el principio. Sabía cómo podía crecer como persona y jugador. Estaba a la vanguardia en las cosas que muchos jugadores hacen hoy.

Lue: El trabajo que hizo con su cuerpo. No importa a qué hora aterricemos o subamos, siempre hizo su activación con Mancias. Incluso si entramos a las 2 de la mañana, a las 7 todavía está haciendo su activación y cuidando su cuerpo. Eso es lo más grande. Si cuidas tu cuerpo, puedes jugar durante mucho tiempo. Lo ha hecho y ha producido a un alto nivel durante los últimos 20 años.

Spoelstra: Siempre vi a alguien comprometido. Todos los jugadores jóvenes entran y siempre quieren saber sobre la rutina de LeBron. Es una de nuestras cosas favoritas para hablar. No. 1, siempre fue uno de los primeros en nuestro edificio y siempre uno de los últimos en irse. Su casillero siempre estuvo impecable. Puedes decir que no importa. nos hace a nosotros. Dobló su propia ropa y mantuvo todo impecable. No quería que el casillero de nadie a su lado estuviera desordenado. Era muy organizado.

Tendría su rutina en la sala de pesas haciendo trabajo corporal. Luego, en la cancha, haría su trabajo de desarrollo de jugadores. Se adelantó a su tiempo en cuanto a nutrición. Una vez que salió del edificio, estaba tomando clases adicionales de yoga, pilates, levantamiento de pesas y acondicionamiento adicional. Constantemente estaba haciendo otro entrenamiento de tiro por la noche. Probablemente una de las cosas más beneficiosas que ha hecho es que nunca perdió la forma durante el verano. Algunos jugadores se tomarán dos o tres meses de descanso y luego pasarán las próximas seis semanas simplemente trabajando para volver a estar en forma. LeBron tal vez se tomaría dos o tres días libres. No es como si estuviera haciendo entrenamientos en el campo de entrenamiento. Pero nunca perdería la forma. Cuando necesitaba llegar al siguiente nivel, solo le tomaría una semana.

Dentro de veinte años, ¿qué crees que recordarás más de LeBron?

Brown: Probablemente su inteligencia. Es el jugador más inteligente con el que he tenido la suerte, la bendición y la suerte de estar cerca. Eso es lo primero que viene a la mente. Luego, la segunda cosa es que su habilidad para pasar la pelota de baloncesto es insuperable. ¿Es mejor que Magic? No sé. Pero sé que está a la altura de Magic.

Lue: Su grandeza en general, su longevidad y estar en la cima durante tanto tiempo. Llegó [a la liga] y se volvió mucho mejor de lo que la gente pensaba que podía ser. Llegó a los 18 años con ese tipo de presión. Pero desde el primer día hasta el vigésimo año de su carrera, todavía ha estado en la cima.

Spoelstra: No lo sé. Estoy extremadamente agradecido de que todos tuvimos la oportunidad de colaborar y unirnos y hacer algo especial. Había tantos de nosotros que estábamos solo en el viaje [ risas ]. Esa es una gran experiencia de vida. Mis hijos en este momento no tienen idea de nada de eso. Simplemente piensan que es increíble que conozca a la persona que está en “Space Jam” [ risas ]. Querían venir a nuestro último partido de los Lakers para no ver a LeBron James, el jugador de baloncesto. Solo querían ver al tipo en “Space Jam”. Ellos piensan que es realmente genial.

