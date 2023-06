Tres propuestas impiden informe sobre CC se conozca hoy

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La falta de consenso entre los miembros de la Comisión Especial que investiga los conflictos internos entre los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, impidió que se rindiera el informe que había sido anunciado se presentaría el día de hoy.

Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien preside la Comisión Especial, informó que la reunión fue aplazada para las 9:00 de la mañana de este sábado por petición de los integrantes de la comisión.

«Responsablemente el día de mañana vamos hacer una propuesta», dijo Genao quien también es presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados.

Uno de los tranques que impidió que hoy se conociera el informe, es que algunos de los diputados que integran esta comisión solicitaron una nueva prórroga para seguir analizando los expedientes, a lo que Genao respondió que hubo tiempo suficiente para hacerlo.

En esta comisión hay tres propuestas distintas, uno buscan un consenso; una posición; y una decisión final de si procede o no un juicio político, así lo afirmó el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, después de anunciar el aplazamiento del encuentro.

Pero mientras Rogelio Alfonso Genao, enfatizó que el informe final de la investigación a los miembros del órgano fiscalizador de los recursos del Estado se conocerá este sábado, el diputado del partido Fuerza del Pueblo y también miembro de la comisión, Rubén Maldonado, manifestó que no hay condiciones para que esto sea posible.

«Ese informe no está preparado, ahí no hay ninguna condición para preparar ese informe», indicó Maldonado.

Asimismo, acusó al Gobierno de no querer resolver la crisis que afecta a la entidad fiscalizadora de los recursos del Estado, ya que la situación a lo interno de ese organismo no está grave como para que no se pueda resolver, pero que no hay voluntad política para ello porque lo que buscan es crear una nueva Cámara de Cuentas para «blindarse en los próximos años».

Sin embargo, Rogelio Alfonso Genao, que es quien lidera los trabajos investigativos sostuvo que los 17 diputados que componen esta comisión especial “hay un grupo que siempre en todas las reuniones busca posponer y darle larga al proceso».

En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Pedro Tineo, señaló que los miembros de la Cámara de Cuentas, no han dejado otra opción que la destitución y que la comisión debe tomar una decisión final.

«Ellos entre uno y el otro son un cúmulo de acusaciones y se han hecho múltiples diligencias para que se pongan de acuerdo y no hay manera como poner esa gente de acuerdo», agregó Tineo.

Agregó además, que los miembros del pleno de órgano auditor son muy buenos profesionales, pero no saber manejar la convivencia en una institución tan importante y delicada como lo es la Cámara de Cuentas.

De su lado, el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, expresó que este tema debe ser manejado con cuidado por tratarse del órgano vigilante que tiene la responsabilidad de velar y salvaguardar el presupuesto nacional.

Castro Silverio dijo además para tomar una decisión al respecto no es necesario dar «muchas vueltas» porque siempre habrá alguien que será afectado independientemente de cualquiera que sea la decisión.

El militante reformista se mostró a favor de que los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas sean sustituidos porque «o jugamos todos o se rompe la baraja, si lo van a dejar es a todos o si lo van sacar es a todos», sostuvo.

Relacionado