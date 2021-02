Tres mujeres aspiran a la alcaldía de Nueva York, entre ellas una exgenerala de brigada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Tres ex funcionarias de alto perfil del alcalde Bill de Blasio aspiran a ser electas como alcaldesa de la ciudad y entre ellas figura una ex generala de brigada del ejército de Estados Unidos y otra, adoptada después que sus padres no pudieron criarla.

Las tres quieren convertirse en la primera mujer que asuma la dirección de la alcaldía, donde nunca ha habido una, aunque se han elegido 126 alcaldes desde 1665, cuando Thomas Willet fue designado interino y luego electo en 1667.

Loree K. Sutton, que dirigía el Departamento de Servicios para Veteranos de la ciudad, es la tercera postulada a la alcaldía y sobresalió como una ex generala de brigada en el ejército de los Estados Unidos (US Arrmy) dice que quiere aprovechar su experiencia en el ejército y en el Gobierno.

“Creo que es hora de un nuevo tipo de liderazgo, uno que busque unirse y pensar en los viejos desafíos y problemas de nuevas formas que se beneficien de las voces y perspectivas de todos los neoyorquinos”, dijo Sutton. “No es suficiente tener grandes ideas e introducir nuevos programas, es necesario establecer operaciones de clase mundial”.

Kathryn García, casada con Jerry García y adoptada por una familia de su misma raza, blanca, se desempeñaba como directora de la Autoridad de Viviendas y Comisionada del Departamento de Sanidad (Sanitation), y luego encargada de Seguridad Alimentaria, cuando millares de neoyorquinos buscaban comida en el pico de la pandemia, pero los observadores dice que es una desconocida para los votantes, debido a su poca proyección en la ciudad.

La segunda aspirante es la ex abogada de De Blasio, Maya Wiley, quien renunció a su puesto en la cadena MSNBC para llegar a la alcaldía en busca de ganar experiencia.

Las tres mujeres tendrán que enfrentarse en las primarias demócratas del 22 de junio al contralor Scott Stringer, el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, al presidente del Consejo Municipal, Corey Johnson y posiblemente al activista dominicano Fernando Mateo, quien anunció que está barajando su lanzamiento como aspirante al asiento ejecutivo del municipio.

No es la primera vez que Mateo, portavoz de la Federación de Taxistas del Estado de Nueva York y de la Asociación de Bodegas Unidas de América (UBA), aspira a la alcaldía.

En los años noventas, desafió al entonces alcalde y ex abogado de Donald Trump, Rudolph Guiliani, fracasando en el intento.

Mateo, dijo hace varias semanas que se postularía por el Partido Republicano.

Stringer, hizo su lanzamiento en el parque Bennet del Alto Manhattan, apoyado por la asambleísta dominicana Carmen de la Rosa.

Pero su campaña parece estar dirigida a electores fuera ese barrio de mayoría dominicana, aunque él nació en el vecindario Inwood y se auto describe como un radical defensor de los latinos que residen en Washington Heitghs.

Después del lanzamiento, la campaña de Stringer no se ha estado sintiendo en el Alto Manhattan.