Tres Mozalbetes en su intento de ser doctores

Nuestro mini grupo compuesto por Oscar Madera, Luis Ureña y este marchante iniciaba las vacaciones de tercero de bachillerato.

Prácticamente las últimas como estudiantes «menores», ya nos quedaba sólo cursar un grado.

Recuerdo los planteamientos que cada noche nos hacíamos en el parque Anacaona de Constanza.

Estábamos con tal estado de desesperación, como si el futuro se nos fuera a escapar.

Prácticamente la decisión estaba tomada «íbamos a estudiar medicina en la UASD».

Las noches lucían terriblemente oscuras, las montañas que rodean el valle como vigilantes amenazadores y la neblina regularmente descendía hasta invadir las calles, la visión de las casas, hasta cubrir cada rincón del parque.

Aun cada quien disfrutaba sus pasatiempos particulares.

En mi caso practicaba baloncesto con otro grupo de amigos y me daba el banquete de degustar el maravilloso programa Cristal Europa, magistralmente conducido por Miñín Soto.

A través de este mágico espacio pude conocer y disfrutar los grandes intérpretes europeos, grupos musicales y fabulosas orquestas.

Amén de los acertados comentarios de su director.

Charles Aznavour, Engerbert Humperdinck, Rafael,Tom Jones, Joan Manuel Serrat, Edith Piaf, Los Beatles, The Dave Clark Five, Salvatore Adamo, Mecano,la orquesta de Paul Muriat y otras grandes estrellas del firmamento europeo.

Cada prima noche, lo escuchaba y disfrutaba desde el principio hasta la despedida.

Mi experiencia en la materia consistía en mi rollo de auxiliar del amigo Pedro Céspedes embalsamado todo tipo de aves, desde colibrí hasta guaraguao, roedores, lagarto y otros.

Abría la anatomía de esos animales y lo rellenábamos de algodón y luego le aplicábamos dosis de formol equitativamente por toda la anatomía.

Sentíamos todos que se nos escapaba el tiempo y se nos ocurrió la idea de internarnos en elHospital Dr. Pedro Céspedes del pueblo y de esta manera llegaríamos a la universidad con cierto nivel de preparación.

Uno del grupo dudó que fuera posible nos permitieran practicar en el centro hospitalario.

Al día siguiente salvamos el kilómetro y medio hasta llegar al hospital y casi de inmediato fuimos recibidos por su director, el doctor Rodríguez.

Un hombre menudo, receptivo y presto a tomar decisiones inmediatas.

Al día siguiente enfundados en batas verdes estábamos los tres mosqueteros instalados en la farmacia del hospital, donde iniciamos el peregrinaje.

La farmacéutica, llamada Bélgica, una dama afable, comunicativa y humilde no demoró mucho en mostrarnos el inventario de los medicamentos y sus respectivas aplicaciones, destacando los de mayor demanda.

Además, nos entrenó en la preparación de los vermífugos, antidiarreicos y otros.

Transcurrida una semana ya dominábamos la botica de cabo arabo.

Solíamos reunirnos con el director, quien se explayaba en describir la operación del centro.

Los casos más graves y de mayor frecuencia eran las intoxicaciones por mal manejo de un potente insecticida: el parathion.

Con frecuencia los fumigadores después de efectuar sus labores no se lavaban las manos correctamente e ingerían alimentos produciéndose el fatal contagio.

Desgraciadamente arribaban al hospital, cuando ya el venenose había extendido por toda la anatomía, siendo los niveles de letalidad bastante elevados.

Otro accidente laboral que generaba una apreciable cantidad de decesos, era el caso de los operadores de un tipo de tractor elevado, volteándose y aplastando a los conductores.

La siguiente incursión del trío de practicantes fue el laboratorio, contando con la abierta complicidad y cooperación de la encargada.

Inés, una mujer simpática, de ojos extraviados y gran disposición.

En el telescopio con las indicaciones de ella aprendimos rápidamente a efectuar los análisis más comunes como curtidos laboratoristas.

También contribuíamos con la carga laboral, ya que nos emburujábamos con una vieja máquina de escribir Remington, la cual teníamos que sacudir de cuando en cuando.

Los tres mosqueteros asistimos a una fiesta en el Hotel Nueva Suiza y como bebedores inexpertos rápidamente los cuba librehicieron sus efectos.

Con todos los ideales nacionalistas que incubábamos nos convertimos en elementos peligrosos.

Al retirarnos del hotel me tropecé con un ciudadano española quien le disparé un discurso catalogando a los de su raza como explotadores, colonialistas, saqueadores… él entonces me iba a colocar una bala con la pistola que desenfundó, lo cual no ocurrió por la intervención de una humilde mujer, se llama Mercedes y le estaré agradecido por siempre por haberme salvado la vida.

Lo de Oscar resultó menos peligroso porque su discurso se perdió en medio de vómitos en un inodoro.

Los doctorcitos éramos como los duendes del hospital, cosechando simpatías entre el personal y los pacientes por nuestro aporte a la disciplina y a la mediación en situaciones difíciles.

Asistimos a las consultas de todas las especialidades, a excepción de la de ginecología por razones obvias.

Recibiendo certeras explicaciones en los diagnósticos, tratamientos, analítica y medicación.

En una de las disertaciones del director nos explicaba el inusitado número de personas afectadas por el hígado, no precisamente por ingesta alcohólica.

La teoría más socorrida era por la contaminación de los ríos por el veneno generado por la flor de campana, basado en estudios efectuados por un botánico holandés y un científico dominicano.

Nosotros nos atrevimos agregar como factor importante el efecto de los agroquímicos en un valle cerrado.

En las tertulias nocturnas del mini grupo nos planteamos contribuir al ornato y limpieza de la ciudad.

Así nace Amor, Luz y Paz.

Hicimos un pequeño estudio y determinamos que existían 24esquinas en el casco urbano, por lo que necesitaríamos igual cantidad de zafacones.

Mano a la obra, decidimos obtener 24 tanques, adecuarlos para colocarlos en postes de energía, luego de lavarlos y pintarlos.

Nos satisface haber logrado ese maravilloso objetivo, tres mozalbetes sin recursos económicos, más que la buena voluntad.

En un tramo de nuestra práctica nos correspondió la papa caliente de las Emergencias.

Para mi el más difícil fué asistir al caso de una niña de 4a 5 años víctima de una profunda herida en un pié, del cual manaba abundante sangre, la pobre criatura lloraba desesperadamente.

Después de una labor ardua de limpieza y desinfección, logré contener el sangrado, procediendo a la saturación de la profunda herida.

Procediendo a la aplicación de una antitetánica, dosificación de antibióticos y calmantes.

Quedé exhausto después de una batalla de más de tres horas, bañador de sudor y la bata cubierta de sangre.

Madera sufrió un accidente que casi lo traslada al más allá.

Precisamente atendiendo a un paciente ingresado por envenenamiento con parathion en situación crítica.

Parece que en el pataleo y los ajetreo, el novel prácticamente resultó contagiado.

Vivimos todos momentos muy dramáticos y desesperantes; pero gracias a Dios el efecto de la Atiopina aplicada a tiempo, hizo sus efectos milagrosos, trayéndonos de vuelta a la vida a Oscar.

La sala de partos resultó casi la última etapa de nuestro valioso peregrinaje por el hospital.

Recibimos las enseñanzas y conducción que en las demás áreas.

Éramos verdaderos auxiliares de los médicos que recibían una nueva vida en cada parto.

Era un día más y fui reclamado como auxiliar único a un “curetaje», el impacto de derrame de todo tipo de sustancias fue tan fuerte que por instantes perdí el conocimiento.

Creo que a partir de ese acontecimiento hubo un antes y un después en el curso de mi vocación.

El doctor Rodríguez en sus encuentros habituales sacaba a reducir el aspecto calmado y sosegado del doctorsito Fernando en contraposición a la hiperactividad de Oscar.

Francisco era un avanzado practicante encargado en muchas ocasiones de aplicar anestesia.

Él, sin ambages ni misterios nos explicaba la delicada tarea y todos los pasos que conlleva.

Oscar fue tomando pasión por esa delicada tarea y con el dedicado prácticamente fué adentrándose en los recovecos y secretos de esa determinante función en las operaciones y otras situaciones.

Tanto Oscar, como Luis prosiguieron el camino que nos habíamos trazado en la oscura noche en el parque de Constanza.

El doctor Oscar Madera realizó su especialidad en anestesia, resultando toda una autoridad en el ejercicio, como en la enseñanza.

El doctor Luis Ureña se ha destacado como un gran galeno, con méritos en la administración pública, desempeñando varias importantes funciones.

De mí, ya todos ustedes conocen el camino seleccionado.

Los tres doctorsitos será siempre una bonita historia en elHospital Dr. Pedro Céspedes.

