Tres marcas políticas decidirán quien asumirá el poder el domingo 5 de Julio y será en un escenario de 2da. vuelta

Luis Abinader (LA)

Gonzalo Castillo (GC)

Leonel Fernández (LF)

Datos primarios:

Según el analista y sociólogo Cándido Mercedes, en una auditoría que realizaron, de enero a junio de este años, 23 firmas encuestadoras hicieron alrededor de 50 sondeos, solo en el mes de junio ellas hicieron 22 sondeos, 19 daban ganador a Luis Abinader y 8 de ellas lo daban ganador en primera vuelta y de ellas 4 de las que yo siempre he respetado:

Grembert👉🏾 LA-56, GC-29, LF-12

Gallup 👉🏾 LA-54, GC-36, LF-9

MarkPenn👉🏾LA-47, GC-35,LF-10

Cid Latinoamericana👉🏾 LA-44, GC-43,LF-9

Cómo pueden ver el escenario de primera vuelta aun no está claro, según esas encuestas la abstención ronda por un 24%, si eso es así, habrá una segunda vuelta, y si a eso le suman que Leonel Fernández en las urnas recibirá más votos que los que se atreven a decir que votarán por el al ser encuestado, y a mi parecer rondará por un 15 %.

Así que anoten este pronóstico:

El voto duro del PLD ronda por un 35%, eso nos daría sumado ambos,, GC+LF ascendería a un 50%, de ahí que dudó que Luis Abinader se vaya en primera vuelta.

Sin embargo si sacamos un promedio de lo que esas 4 encuestas más certeras, han dicho que seria el resultado de los candidatos tendremos el siguiente resultado:

LA- 50.25

GC- 35.75

LF- 10.

En ese promedio Luis Abinader tendría una oportunidad de irse en primera vuelta, sin embargo eso dependerá de la abstención de la población pues son muchos de esos que dicen que quieren cambios que han final no van a votar por múltiples razones y una de ella puede ser pensar que están ganado y su voto no será necesario, súmele también que uno de los bastiones que se ha sumado a los deseos de cambios es la clase media, sin embargo esa clase media no es tan acostumbrada a salir a votar, y en esta específica coyuntura lo valorará pensando en su bioseguridad por temor a contraer Covi19, lo cual es muy peligroso y merma la posibilidad de Luis Abinader irse en primera vuelta.

¿Ahora bien, qué pasará en la segunda vuelta?

En esa segunda contienda electoral presidencial las fuerzas se recompondrán y el escenario pasará a tener mucho más razón de ser la alianza que ya tienen los partidos que se han sumado a la candidatura de Leonel Fernández y de Luis Abinader, alrededor de 13 fuerzas políticas y movimientos, en 24 provincias, esa coalición de fuerzas políticas y sociales, volverán a sentarse, barajarán de nuevo las cartas que reparten Ministerios y Direcciones Generales, Embajadas y Consulados, de ahí saldrá una carta de triunfo que impedirá que en segunda vuelta el PLD-Gonzalo Castillo tenga alguna posibilidad de ganar.

Hago mención y recordatorio que el Dr. Leonel Fernández en varias ocasiones ha dicho que el PLD perderá el poder, si quedará en segundo lugar en las Elecciones del 5 de Julio, lo cual evidencia que no hay posibilidad de alianza en segunda vuelta entre la Fuerza del Pueblo y el PLD.

Pero algo también puede ocurrir y es que por cosa rara del destino y en contra de todos los pronósticos de las encuestas, la Fuerza del Pueblo quede en segundo lugar y está fuerza política pueda imantar el voto Peledeista y los financistas de campañas que hoy han estado invirtiendo en el Candidato Gonzalo Castillo, lo cual pondría a LF en la competencia y con posibilidades de ganar la segunda vuelta.

Estos dos escenarios nos llevan a que en estos momentos, más que nunca, aquel candidato que sea capaz de atraer los indecisos, de movilizar sus fuerzas políticas y simpatizantes y lo muy importante: que hayan preparado eficazmente a los delegados electorales que representan estas candidaturas en las mesas de los colegios electorales para que defiendan y garanticen los votos que los electores sufragarán.

Votar es un deber, votar es un derecho, este 5 de Julio ejércelo y hazlo valer.

Por Mariano Abreu

Consultor de Imagen Pública

