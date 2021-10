Tres factores que definirían la Serie Mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA — Los primeros dos juegos de la Serie Mundial fueron reflejos uno del otro. Los Bravos ganaron el Juego 1 a base de cañonazos, y los Astros respondieron con su propio despliegue ofensivo en el Juego 2.

¿Qué podemos esperar del resto del Clásico de Otoño? Aquí, tres factores que determinarán el campeón del 2021:

1. La experiencia (o la falta)

El enfrentamiento en el Juego 3 entre Ian Anderson de Atlanta y el venezolano Luis García de Houston representa apenas la octavo ocasión en la historia de la Serie Mundial que dos novatos se han enfrentado. Y la encomienda que enfrentan es enorme.

De las 60 Series Mundiales que han empezado 1-1, el ganador del Juego 3 se ha coronado en 39 ocasiones (65%), incluyendo en 13 de las últimos 17 (76%).

Ningún abridor ha lanzado profundo en un juego en lo que va de la postemporada, pero los Bravos han ganado las tres salidas de Anderson y los Astros consiguieron la victoria decisiva sobre los Medias Rojas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una sólida salida de García.

Ambos tienen bastante experiencia en postemporada tomando en cuenta que son novatos, ya que los dos lanzaron por sus respectivos equipos en los playoffs del 2020. Pero, de todos los bateadores de los Bravos y Astros, el utility venezolano de Houston, Marwin González, es el único jugador de cualquiera de los dos equipos que se han enfrentado al abridor contrario para el Juego 3, algo que podría darle la ventaja a los pitchers el viernes.

2. El bate de Brantley

La alineación de los Astros está repleta de nombres de lujo, incluyendo un ex JMV de la Liga Americana (el venezolano José Altuve), dos ex Novatos del Año en la Americana (Carlos Correa y Yordan Álvarez), un ex JMV del Juego de Estrellas (Alex Bregman) y el campeón de bateo del Joven Circuito este año, el cubano Yuli Gurriel.

Sin embargo, nadie está más encendido que Michael Brantley, quien se ha ido de 9-5 con dos dobles en los primeros dos juegos de la Serie. Desde el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana del 2020, Brantley batea .367 con 17 remolcadas en sus últimos 21 partidos de postemporada.

Brantley llega al Juego 3 habiendo conectado múltiples hits en cuatro de sus últimos cinco juegos. Y su promedio de por vida de .303 en la postemporada lo coloca en el 10mo lugar de todos los tiempos entre los 91 jugadores con un mínimo de 200 visitas al plato.

De las ocho bolas bateadas de Brantley en la Serie Mundial, siete han tenido velocidades de salida de 99 millas por hora o más, según Statcast. Nadie más en esta Serie Mundial tiene más de tres.

3. Hogar dulce hogar

Los Astros no pudieron defender su ventaja de local, ya que cayeron en el Juego 1 en el Minute Maid Park. Si los Bravos continúan su increíble éxito como locales en el Truist Park en los próximos tres juegos, Atlanta tendrá su primera corona de Serie Mundial desde 1995.

Los Bravos tienen marca de 5-0 en casa en esta postemporada y han dejado muchos mejores números en Atlanta que en la ruta:

• EFE de la rotación en casa: 2.95

• EFE de la rotación en la ruta: 4.50

• EFE del bullpen en casa: 1.90

• EFE del bullpen en casa: 4.66

• OPS en casa:.766

• OPS en la ruta: .702

A los Bravos le ha ido especialmente bien en casa con Anderson en la lomita, ya que el equipo ha ganado 15 de las 19 aperturas que ha hecho en el Truist Park en su carrera – incluyendo cinco en la postemporada. En general, Anderson tiene marca de 9-2 con promedio de carreras limpias de 2.62 en sus salidas en casa.

