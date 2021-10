Tres claves de los Medias Rojas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — Luego de derrocar a los rivales Yankees en el Juego del Comodín de la Liga Americana y eliminar a los Rays en cuatro partidos en la Serie Divisional, los Medias Rojas enfrentan ahora un gran reto en su intento por volver a la Serie Mundial por quinta vez desde el 2000.

Los Astros están probados en esta instancia y cuentan con mucho talento, especialmente a la ofensiva. Cuando ambos clubes se midieron en la temporada regular, Houston lució como el mejor equipo, ganando cinco de los siete encuentros, venciendo a Boston con un marcador global de 42-25.

Sin embargo, ambos conjuntos no se han visto las caras desde el 10 de junio. Ya esos juegos no valen nada. Aquí, el camino que tendrá que recorrer Boston si quiere repetir lo hecho en el 2018, cuando eliminaron a los Astros en la SCLA.

Control de la zona de strikes a la ofensiva

El manager puertorriqueño de los Medias Rojas, Alex Cora, ha dicho en múltiples ocasiones que el éxito de su ofensiva ha sido la manera en la que controlan la zona. Cuando Boston hizo eso en la temporada regular, fueron un equipo peligroso, perfilándose como el único club capaz de amenazar la ventaja de los Rays en el Este.

Las debilidades de los bates de los Medias Rojas pueden ser expuestas si se apresuran en sus turnos e intentan hacer demasiado. Es una de las cosas que enfrentaron entre el 31 de mayo y el 2 de junio, cuando los Astros ganaron los tres primeros de una serie de cuatro ante Boston en el Minute Maid Park. ¿Cuántas carreras produjo la ofensiva de los Medias Rojas en esos tres duelos? Dos, una y una, respectivamente.

Una pieza con la que no contaron los Medias Rojas en los enfrentamientos ante Houston durante la campaña regular fue Kyle Schwarber, quien fue adquirido en la fecha límite de cambios. El cañonero es ahora su primer bate y una máquina de embasarse. El segundo en el orden es el puertorriqueño Kike Hernández, quien no es, ni cerca, el jugador que vieron por última vez los Astros.

El mejor bateador de Boston es el dominicano Rafael Devers, que se ha visto limitado por una molestia en el antebrazo derecho que lo entorpece a la hora de hacerle swing a las rectas. Sin embargo, el antesalista sigue siendo un bateador peligroso, y lo demostró con un cañonazo de tres carreras en el Juego 4 ante los Rays.

Jugar una defensa limpia

La debilidad más pronunciada de los Medias Rojas del 2021 ha sido la defensa. Sin embargo, hay que darles crédito por su mejoría en ese sentido en la SDLA, en la que cometieron apenas un error en cuatro juegos.

Dicha pifia la cometió Schwarber, quien está aprendiendo sobre la marcha cómo defender la inicial. Cora será agresivo en llamar a Bobby Dalbec para que defienda la primera base cuando su equipo tenga la ventaja en los innings finales. De hecho, existe la posibilidad de que Dalbec sea el titular de la posición en el Juego 1 ante un lanzador zurdo. De ser ese el caso, es probable que Schwarber sea trasladado a la pradera izquierda. Devers es otro jugador que es propenso a los errores, pero estuvo sólido en la esquina caliente en la ronda anterior.

Ante una ofensiva como la de los Astros, los Medias Rojas no pueden darse el lujo de cometer errores mentales o físicos en el terreno. En el cuarto choque, cuando los Rays vinieron de atrás para empatar la pizarra, Hunter Renfroe lanzó al plato cuando no debía y Tampa Bay movió la potencial carrera de la ventaja a la segunda base, sin outs en la octava entrada. Afortunadamente para Boston, Garret Whitlock estaba en la loma, y no pestañeó. Es poco probable que Boston tenga éxito en esta serie si le regalan outs a los Astros.

Afinar el bullpen

Aunque Cora supo cómo adaptar su bullpen en la SDLA, su relevo mostró debilidades que le pudieron haberle costado a los Medias Rojas el último par de juegos.

En el tercero, los Rays remontaron un déficit de dos carreras ante el dominicano Hansel Robles en la octava. Gracias a uno de los dobles por regla más extraños en la historia, Tampa Bay no pudo irse arriba en la 13ra entrada. Vázquez los dejó tendidos con un jonrón.

Después, en el Juego 4, Boston tenía una ventaja de 5-0 cuando el bullpen comenzó a tambalear. Tanner Houck, quien cuenta con un potente arsenal de pitcheos, permitió un jonrón de dos rayas ante el dominicano Wander Franco. Después, en otra problemática octava entrada, Ryan Brasier recibió un cañonazo de dos carreras que eliminó la ventaja de su equipo.

En la temporada regular, los Medias Rojas perdieron la mayor cantidad de juegos para un equipo de la Liga Americana, luego de estar arriba en el marcador tras siete entradas. Tendrán que evitar a toda costa ese escenario ante los Astros.

Cora tienen un relevista confiable para el noveno tramo, con Whitlock. Pero el bullpen de Boston tendrá que dar la cara en la sexta, séptima y octava entrada si quieren tener un chance ante Houston.

Como siempre, Cora será creativo y es probable que veamos a los abridores del club lanzando como relevistas para sacar outs claves.

