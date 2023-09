Tres candidatos al anillo se interesan en Buddy Hield

El citado periodista señala que Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers y Milwaukee Bucks han mostrado interés en Hield. No se trata de una sorpresa, ya que estos tres mismos equipos ya habían posado sus ojos en él hace meses, si bien entonces –ni por el momento– se ha llegado a un acuerdo.

Decir que este excelso tirador le vendría bien a cualquiera de los mencionados, prácticamente sobra. Con un 42,5% en triple en la campaña 2022-23, sería sin duda una adquisición que les haría dar un importante paso al frente. Además, el riesgo sería mínimo, ya que aunque tiene un salario de 19,2 millones de dólares para el curso 2023-24, este concluye el próximo verano.

Conociendo las organización que desean ficharle, lo que tenemos menos claro es que pedirían los Pacers a cambio. Charania no da pistas sobre ello, pero sí aclara que no será una negociación sencilla y que es probable que no se llegue a un acuerdo por Hield hasta que comience la temporada regular.