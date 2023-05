Trea Turner sobre su desempeño con Filis: «Soy honesto conmigo mismo, he apestado»

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA — Trea Turner cortó un slider de 0-2 al jardín derecho en la séptima entrada para anotar a Bryson Stott desde la segunda base el lunes por la noche en Citizens Bank Park.

Fue el primer hit de Turner con un corredor en posición de anotar desde el 19 de abril, rompiendo una racha de 22-0 en la derrota de los Filis por 6-3 ante Arizona.

Tal vez sea el comienzo de algo. O tal vez sea solo un golpe en otro juego en mayo. Todos esperan lo primero, porque Turner no ha jugado de la manera que nadie esperaba que jugara esta temporada. Está bateando .256 con cuatro jonrones, 11 carreras impulsadas y un OPS de .693. Es su OPS más bajo en sus primeros 46 juegos de una temporada en su carrera.

«Soy honesto conmigo mismo, he apestado», dijo Turner. “Pero cada turno al bate, cada jugada, cada juego es otro día para tratar de hacerlo mejor y tratar de ser el jugador que sé que soy. Si insistes en lo de ayer o insistes en el último turno al bate, se te irá como una bola de nieve, no podrás darle la vuelta. Así que soy honesto conmigo mismo. Me digo a mí mismo sin rodeos, y no me miento a mí mismo. Creo que soy un tipo positivo. Creo que siempre puedo hacerlo mejor y siempre puedo ser mejor. Esa es la actitud que tengo, pero al mismo tiempo, sé cuándo no hago algo bien”, indicó el jugador según MLB.com.

Turner no jugó el sábado por primera vez esta temporada porque el mánager de los Filis, Rob Thomson, pensó que un respiro podría ayudar.

Turner tuvo un turno al bate de 10 lanzamientos en la primera entrada el domingo contra los Cachorros antes de poncharse y luego pegó un doble en la séptima entrada. Se ponchó haciendo swing en la primera entrada el lunes en un turno al bate de siete lanzamientos, luego conectó un sencillo para anotar una carrera en la séptima y caminó en la novena.

“Te apoyas en esos turnos al bate, pero al mismo tiempo, creo que mis primeros tres turnos al bate ayer y hoy fueron un poco brutales en su mayor parte”, dijo Turner. “Es solo esa consistencia. Creo que si puedo hacer eso durante cuatro, cinco turnos al bate en un día, durante una semana, durante un mes, entonces me sentiré mejor, un poco más satisfecho. Pero tengo que luchar contra estas situaciones”.

No ha sido fácil para Turner, ni para nadie que haya bateado primero o segundo en la alineación de los Filis esta temporada. Es quizás la principal razón de los problemas de la ofensiva.

Los dos primeros bateadores en la alineación de Filadelfia llegaron el lunes con un porcentaje combinado de embasarse de .276, lo que los ubicó en el puesto 29 en las Mayores. El OPS de .645 de los Phils ocupó el puesto 26. Es el segundo OBP más bajo de la franquicia desde los dos primeros lugares desde 1901; solo los Filis de 1968 tuvieron una marca más baja (.273). También es el OPS más bajo de la franquicia desde esos dos lugares desde ’72 (.618 OPS).

“Esos son los que ponen la mesa”, dijo Thomson. “Estás esperando que lleguen a la base y creen un poco de caos y lo preparen para el medio de la alineación”.

Un bateador inicial podría batear solo primero en una entrada una vez por juego, pero aun así tiene más apariciones en el plato que nadie. Los dos principales bateadores de los Filis esta temporada abrieron el lunes con un total combinado de 428 apariciones en el plato. Eso es 37 más que los bateadores No. 3-4, 46 más que los bateadores No. 5-6 y 66 más que los bateadores No. 7-8.

Los Filis han golpeado a Stott como primer bate 29 veces, Turner 14 veces y Kyle Schwarber cuatro veces.

Schwarber conectó su mejor jonrón número 12 del club el lunes y podría estar calentándose. Está recortando .167/.483/.667 con tres jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos siete juegos, llegando a la base de manera segura 14 veces en 29 apariciones en el plato. Stott también jonroneó en el primer partido de la serie. Está cortando .343/.385/.629 con un doble, tres jonrones y siete carreras impulsadas en sus últimos nueve juegos.

Thomson solo querría que Schwarber o Stott bateen primero con Bryce Harper bateando tercero, porque al manager le gusta separar a sus bateadores zurdos. Probablemente signifique que Turner continuará bateando no menos del segundo.

“Parece que viene”, dijo Thomson.

Tal vez. Con un poco de suerte. Los Filis lo necesitan mucho.

“El swing se ha sentido bastante bien durante dos o tres semanas”, dijo Turner. “La toma de decisiones es bastante impredecible. Siento que cuando te va bien, no piensas en ninguna de esas cosas. Solo estás golpeando y reaccionando. … Esos últimos dos turnos al bate me sentí así y simplemente reaccioné, y no estaba pensando en nada más”.

