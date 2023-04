Trea Turner habla sobre Filis: «Tenemos un montón de sementales aquí»

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — En una entrevista reciente con MLB.com en el Yankee Stadium, el campocorto de Filadelfia, Trea Turner, respondió una amplia gama de temas, desde el Clásico Mundial de Béisbol hasta jugar con los Filis, quienes lo recompensaron con un contrato de $300 millones por 11 años el pasado fuera de temporada.

MLB.com: ¿Qué es lo más importante que aprendiste sobre Filadelfia desde que firmaste con los Filis?

Turner: Qué tan grande es la base de fans. He jugado para algunas buenas organizaciones en mi carrera: Nats y los Dodgers. LA probablemente tiene una de las mayores bases de fanáticos en el béisbol. Solo visitando Filadelfia, no sabía cuán grande era la base de fanáticos. Es bastante impresionante. Lo vi bastante en los entrenamientos primaverales.

MLB.com: ¿Qué te dijeron los fanáticos durante los entrenamientos de primavera?

Turner: Eran positivos. Quieren ganar. Están emocionados de que yo esté aquí. Sé que estoy emocionado de estar aquí. Quieren ganar esa Serie Mundial y yo también. Esa fue una gran parte de mi decisión, y fue estar en un equipo que quiere ganar. Tenemos el equipo para hacerlo. Los aficionados están detrás de nosotros. Sólo tenemos que jugar un buen béisbol.

MLB.com: La última vez que los Filis llegaron hasta el final fue en 2008. Conoces a algunos de los muchachos que estaban en ese equipo. Jayson Werth, quien fue compañero suyo en Washington, fue una parte integral del equipo.

Turner: Recuerdo que cuando era niño, el equipo de 2008 me resultaba familiar. Siento que ganar la Serie Mundial es especial. Es algo que pude hacer en 2019 [con los Nacionales]. Esos equipos y esos muchachos que comparten esos recuerdos, suena cliché, fue lo más divertido que he tenido. El año pasado, sé que los Filis se divirtieron mucho haciendo esa carrera profunda. Pero quieres ganar todo y se quedaron un poco cortos. Solo un equipo llega hasta el final. Por eso es difícil. Ese es nuestro objetivo y es llegar hasta el final.

MLB.com: ¿Tuviste noticias de Werth o Bryce Harper antes de firmar con los Phillies? Si es así, ¿qué consejo le dieron?

Turner: Escuché de Bryce. No supe nada de Jayson. Le enviaré un mensaje de texto a Jayson de vez en cuando. Sé que está mirando desde lejos y haciendo lo suyo. Fue una gran influencia al principio de mi carrera. Tengo mucho amor por él. Pero hablé un poco con Bryce durante todo el proceso. Tenía algunas preguntas, solo hablando sobre el personal y todo. Me dio toda la información que necesitaba. Me alegro de estar de vuelta con él.

MLB.com: Cuando Harper regrese de una lesión en el codo, ¿te imaginas lo bueno que será este equipo?

Turner: Tenemos un montón de sementales aquí. Tenemos una alineación profunda, rotación y bullpen. Pero tenemos que jugar un béisbol más limpio. No es el comienzo que queríamos, pero tenemos el talento. Obviamente, quedan muchos juegos. Hay tiempo suficiente. Tenemos que hacer rodar esta bola y lo haremos. Me siento bien con los muchachos en el clubhouse.

MLB.com: ¿Qué es lo más importante que tienen que hacer los Filis para limpiar el campo?

Turner: No es vencernos a nosotros mismos. … Tenemos que hacer todo un poco mejor. Creo que todos lo sabemos — pitcheo, bateo, defensa, todo eso. No hemos aprovechado las oportunidades. No nos castiguemos y nos pongamos en buenos lugares.

MLB.com: Tienes 29 años y cumplirás 30 en junio. ¿Cuál es la estadística más importante de la que te sientes más orgulloso?

Turner: Para mí, creo que algunas de las estadísticas de conteo se pierden y lo entiendo. Hoy en día hay mucha eficiencia. Pero tener algunas de estas estadísticas de conteo que tienen los muchachos es impresionante si juegas todos los días. … Me impresionan porque eso significa que apareciste todos los días y diste todo lo que tenías. … Me refiero a carreras anotadas, hits totales, dobles. Quiero decir, el promedio de bateo es excelente. Me gusta el promedio de bateo y el OPS y todo eso. Es importante, pero las carreras impulsadas son impresionantes.

MLB.com: Cuando dices estadísticas contables, ¿a qué te refieres?

MLB.com: Sé que ganar la Serie Mundial con los Nacionales en 2019 fue un hito en tu carrera. Pero por la forma en que jugaste en el Clásico Mundial de Béisbol el mes pasado, pensé que tu rostro lo decía todo por lo que lograste en el campo. Parecías tan feliz de estar allí. ¿Fue ese su mejor momento en el béisbol?

Turner: No lo sé. No puedo elegir uno. Ese fue probablemente mi jonrón más grande. Conecté algunos jonrones, pero nada en la postemporada. El grand slam [en el Clásico] es probablemente mi jonrón más grande de mi carrera. Estar allí y jugar con esos muchachos fue como el béisbol de postemporada. Es eléctrico, es muy divertido, algo que es difícil de recrear. Definitivamente, un hito en mi carrera. No sé si es el número 1, pero está ahí arriba.

MLB.com: Cuénteme, ¿cómo fue jugar con esas superestrellas en el Clásico?

Turner: Fue raro. Seguí mirando alrededor de la sala y hay muchas piedras angulares [para muchas franquicias], una tras otra. Es raro. No creo que te acostumbres a eso. Fue extraño estar con Mookie [Betts], Mike [Trout] y todos estos muchachos en el mismo clubhouse porque jugamos mucho unos contra otros. Fue divertido tirar de la misma cuerda y tratar de lograr el mismo objetivo. Era un buen momento.

MLB.com: Puede parecer una pregunta extraña, pero ¿jugarás para el equipo de EE. UU. en 2026?

Turner: Oh, si me preguntan, me encantaría. No hago predicciones ni pienso con tanta antelación. Sé que hay muchos buenos jugadores. Si me tienen, me encantaría.

MLB.com: ¿Podría hablar sobre lo que su familia significa para usted? Una de las razones por las que eligió a los Filis fue para estar cerca de la familia de su esposa.

